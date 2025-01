109 personas realizaron curso de mecánica ligera de autos

Asistieron tanto hombres, como mujeres, particulares y agentes públicos. Fue gratuito para los asistentes.

La Subsecretaría de Empleo entregó este martes los certificados de finalización del curso de capacitación laboral “Mecánica ligera de autos” a un centenar de personas que concluyeron con esta actividad.

La capacitación tuvo como objetivo introducir conocimientos básicos a la mecánica automotriz, pudiendo identificar partes y componentes esenciales para el correcto funcionamiento del mismo, destinado a mayores de 18 años.

Según explicó el Subsecretario de Empleo Rodrigo Sandoval a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), 109 personas se capacitaron, tanto hombres, como mujeres, no solamente dependientes de talleres mecánicos, sino también agentes públicos, interesados en continuar su capacitación laboral.

“Estamos muy contentos, esto es un curso introductorio, un curso de tres meses nada más, pero que va a continuar” anticipó el funcionario al explicar que la idea es buscar trayectos formativos más avanzados en la materia.

Agradeció al propietario del taller Servi Alba, Francisco Duarte, quien puso a disposición el taller para efectuar las prácticas tanto teóricas como prácticas del curso, por iniciativa propia.

Al evaluar la tarea realizada durante el 2024, abarcando con capacitaciones a más de 10 mil personas, consideró que “quiere decir que no solamente tuvimos mayor alcance sino que también por la situación económica que estamos viviendo a nivel nacional más personas decidieron acudir al Estado”.

En ese marco, ratificó que el Gobierno de la provincia de Formosa continuará desplegando acciones que ayuden a contener y conseguir empleo. “El Gobernador lo dice así y lo muestra así con su ejemplo. Formosa cada día tiene más acciones que ayudan a que el formoseño pueda seguir desarrollándose” consideró.

Reflexionó Sandoval en que “hay una gran caída del empleo en estos últimos años. Los últimos indicadores también sobre lo que son los niveles de la actividad económica están bajando y siguen bajando mes a mes. Pero en Formosa se están realizando todo tipo de actividades para paliar esa situación” aseguró.

Finalmente, ratificó que del total de graduados, una gran parte fueron mujeres, quienes también participan de otros, por ejemplo, referidos a la capacitación en construcción.

Por su parte Gladis Chavez y Yumila Dirié, quienes participaron del curso, comentaron a esta Agencia sentir orgullo por haberlo completado y agradecieron al Gobernador por este espacio, destinado a la capacitación. “El saber no ocupa espacio, me sirve personalmente para la vida cotidiana este aprendizaje y me quedé con ganas de seguir aprendiendo” consideró Chavez.

Ambas mujeres anticiparon que participarán del próximo curso formativo, para afianzar los conocimientos. “Este era algo básico, que la mayoría de las personas no sabemos. Con la ayuda del profesor adquirimos conocimientos básicos, muy importantes” comentó Dirié.

Alexis Díaz, uno de los jóvenes que participó de la capacitación comentó que la formación fue muy importante. “Aprendimos desde las partes de un automotor, como se realiza un service, los tiempos de duración de los repuestos, entre muchas otras cosas” señaló.