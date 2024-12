Moreno: La Corte “no tiene competencia” para resolver cuestiones electorales provinciales

La titular del Tribunal Electoral Permanente subrayó que es “legal y legítimo” el actual mandato del gobernador GildoInsfrán.

La presidenta del Tribunal Electoral Permanente (TEP) de Formosa, la doctora Sandra Moreno, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el artículo 132 de la Constitución local, aclarando que el máximo tribunal “no tiene competencia” para resolver cuestiones electorales provinciales.

En referencia al reciente fallo de la Corte, la jueza electoral de la provincia dejó en claro que el mandato del gobernador GildoInsfrán “es legítimo porque ha sido obtenido con el voto popular en la elección del 2023”, tal como ha sucedido en los anteriores comicios.

“En primer lugar –resaltó-, hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene competencia para resolver estas cuestiones. Pero igualmente ya vimos desde el año pasado que se metió en elecciones provinciales adecuando una mala presentación de un sector político, dándole la forma de medida cautelar, que tampoco corresponde, y ordenando suspender elecciones provinciales. Por eso no es raro que haya también emitido opinión sobre esta cuestión de Formosa a pesar de queno es competente”, insistió.

También consideró“válido aclarar que, más allá de todo lo que vamos a analizar del fallo, lo cierto es que el mandato del Gobernador de la provincia es legal, porque está sujeto a todas las normas legales provinciales, que es lo que corresponde, y también es legítimo porque ha sido obtenido con el voto popular en la elección del 2023, al igual que las anteriores, donde ha estado en el 70% de los votos positivos de todo el electorado formoseño”.

“Después hay un dato muy importante en el punto 15, que cualquier abogado de la provincia lo tiene que entender, y la ciudadanía en general también, la Corte dice que este tribunal no puede inmiscuirse en el poder constituyente provincial. Tampoco puede decirle a la convención constituyente que va a reformar la Constitución de Formosa qué escribir, ni pone plazos para el cumplimiento de esta reforma constitucional”, explicó.

Indicó, además, que “en términos generales, no habría ningún tipo de inconveniente”, ya que “por un lado el Gobernador va a terminar tranquilo su mandato en el 2027, y por otro lado, no hay necesidadde una convocatoria inminente, urgente, rápida (de la convención) porque el mismo fallo de la Corte no da ningún plazo”.

Acerca de declaraciones de legisladores del Radicalismo que consideraron que el mandato de Insfrán es ilegítimo y que incluso se debería llamar a elecciones provinciales, la presidenta del TEP dejó en claro que “la verdad es que eso en ninguna parte lo dice el fallo, no hace ninguna mención al mandato del Gobernador. Así que quizás no saben leer el fallo de la Corte o se basan en mentiras solamente”, advirtió.

Finalmente, Moreno recordó que “el fallo está a disposición de toda la ciudadanía, es larguísimo, pero las partes relevantes son estas: por un lado, si bien declara la inconstitucionalidad de una reelección indefinida, pero por otro lado, la Corte misma dice que no puede inmiscuirse en lo que va a escribir el poder constituyente provincial, en base a las autonomías provinciales, y en ninguna parte pone plazo, como tampoco habla de la ilegitimidad del mandato del Gobernador”.