Mayans asumió la vicepresidencia primera del Partido Justicialista a nivel nacional

La expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, secundada por el jefe del interbloque de senadores y senadores nacionales de Unión por la Patria, José Mayans, como vicepresidente primero, asumió este miércoles 11 la nueva conducción del Partido Justicialista, en un acto realizado en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) de esta capital.En el acto, también asumieron la senadora nacional Lucía Corpacci (como vicepresidenta segunda), el jefe del bloque de UxP de Diputados, Germán Martínez (vicepresidente tercero); la intendenta del partido bonaerense de Moreno, Mariel Fernández (vicepresidenta cuarta); y el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli (vicepresidente quinto), además de los sesenta y nueve consejeros titulares.Al ingresar a la UMET, Mayans sostuvo que el encuentro de esta tarde es “un evento de importancia nacional, porque somos el Partido Justicialista, la opción de lo que viene” para el país. “El gobierno de (Javier) Milei es un gobierno de entrega. No busca la independencia económica de la patria, no busca la justicia social, no busca la soberanía política del país ni la integración latinoamericana”, disparó el formoseño, en dialogó con la señal de streaming Eva TV.En tanto, aseveró que el peronismo está en las antípodas de las políticas del gobierno de La Libertad Avanza y aseguró que el supuesto éxito económico anunciado en las últimas horas por Milei “lo van a ver los bisnietos” de las actuales generaciones. Acusó a la administración central de haber alcanzado “un endeudamiento de alrededor de cien mil millones de dólares en diez meses, es la política de Caputo y de Sturzenegger que ya se aplicó con Macri”, y dijo que las consecuencias de ellos son la caída del empleo, la desaparición de las pymes, la baja del poder adquisitivo salarial, la pérdida de los medicamentos para los jubilados y una canasta de alimentos que llegó a los mil dólares.“Nosotros estamos acá, en esta nueva etapa del Partido Justicialista, para hacerle al pueblo argentino una nueva propuesta que realmente busque la independencia económica de la República Argentina, la soberanía política de nuestra patria y la justicia social, así como integración latinoamericana”, declaró el dirigente y legislador peronista.Consultado respecto al rol de Cristina Fernández de Kirchner al frente del PJ, respondió que la ex mandataria es “una persona de mucha experiencia” que cumplió distintas funciones como legisladora nacional, como vicepresidenta y como jefa del Estado, y es conocedora “del Estado y de las políticas públicas”, por lo que consideró que es “muy valioso el aporte que ella puede hacer” para el armado de una estrategia con el objetivo de sacar al país de la situación actual. Y agregó que el movimiento nacional no puede, ni debe, prescindir de los saberes y capacidades de la actual presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista.“Yo creo que Cristina es una voz autorizada, y somos una organización, somos más de setenta personas quienes integramos la mesa del partido con una visión federal, y vamos a hacer una convocatoria amplia, no solamente hacia el Partido Justicialista, sino a otras fuerzas políticas, que compartan la idea del rol que debe tener el Estado argentino”, afirmó el senador nacional.Más adelante se le preguntó qué hacer con aquellos dirigentes del peronismo que acompañaron al gobierno con su voto. “Si hablamos específicamente del tema Kueider (el senador arrestado en Paraguay con más de doscientos mil dólares sin declarar), yo digo abiertamente que se vendió a Milei y a Caputo”, arremetió el formoseño. Desafió a consultar a la audiencia acerca de si alguien creía que el dinero confiscado al legislador entrerriano pertenecía a la secretaria, que lo acompañaba en esa extraña incursión al Paraguay.Consideró “terrible” lo hecho por Kueider al darle el número al oficialismo para aprobar la llamada Ley Base que en los hechos significa “un esquema de destrucción del país”. “Decía Perón que ‘quien lucha con nosotros por la causa del pueblo es un compañero y quien lucha en contra de la causa del pueblo es un traidor’, bueno este caso es un traidor”, sentenció.