Los desafíos que enfrentan las provincias del NEA y la Nación de cara a las elecciones de 2025

La situación política y económica de Argentina y las provincias del NEA en 2024 fue el eje central de la charla ¿Qué nos dejó el 2024?, que se desarrolló el martes a través de la plataforma Meet. Tuvo un enfoque particular en las elecciones legislativas y las perspectivas de la oposición frente al gobierno de Javier Milei. Las ponencias estuvieron a cargo de consultores en comunicación política de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Buenos Aires.

En la ocasión, el reconocido consultor y presidente del IAP, Carlos Fara, ofreció una visión detallada y crítica del primer año de gobierno de Javier Milei y los desafíos que enfrenta de cara a las elecciones de 2025. Destacó que, pese a las complicaciones inherentes a cualquier administración, el gobierno de Milei logró evitar los escenarios más catastróficos en el ámbito agroeconómico y político. Según Fara, Milei cuenta con una cierta paciencia por parte de la sociedad, resultado de la frustración con los gobiernos anteriores.

El analista consideró que el gobierno mostró una capacidad pragmática para aprender y adaptarse, que le permitió sostener vetos presidenciales y negociar con sectores opositores. Estas metas económicas generaron mayor crédito y paciencia en la sociedad, que posibilitó al gobierno entrar en su segundo año con una mejor posición.

Una oposición fragmentada

Fara observó que la oposición se encuentra fragmentada, con Juntos por el Cambio que enfrenta serios problemas para articular una estrategia clara. La falta de una alternativa concreta y unificada llevó a que Milei mantenga una ventaja, aunque la sostenibilidad del gobierno sigue siendo un tema de debate.

El consultor enfatizó que la expectativa generada por el gobierno en los últimos meses fue clave para mantener un apoyo político. Sin embargo, advirtió que esta adhesión es pragmática y depende de los resultados económicos. La gente busca soluciones a la crisis, reducción de la inflación y recuperación de salarios, más que una adscripción ideológica al modelo libertario.

Fara minimizó la relevancia de las batallas culturales en comparación con los temas económicos. Según el analista, la mayoría de la opinión pública está más preocupada por la economía que por debates sobre género, cambio climático o derechos de las minorías. Si el gobierno enfrenta problemas económicos en 2025, podría pagar un alto precio, ya que la confianza de la sociedad está basada en resultados concretos.

Continuidad en Formosa y Misiones

La charla comenzó con el consultor Julio Gómez, quien hizo un análisis del contexto político de Formosa bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán desde 1995. Expuso que la escena política está dominada por el Partido Justicialista (PJ), con un amplio control del Ejecutivo y Legislativo. Del otro lado se encuentra una oposición dividida, que lucha por consolidarse. Sostuvo que las críticas se centran en la falta de transparencia y el control de medios.

En ese contexto, el gobierno provincial impulsa una reforma constitucional en medio de un litigio en la Corte Suprema por la reelección indefinida. Ante esta situación, Gómez afirmó que hay incertidumbre sobre las elecciones de 2025, para votar por convencionales constituyentes y diputados nacionales y provinciales. En tanto, ya se definió que el 13 de abril serán los comicios Clorinda para elegir al nuevo intendente.

Sobre el escenario político de Misiones, el periodista Raúl Puentes recordó que el Frente Renovador de la Concordia (FR) se formó a partir de la escisión política de los dos partidos tradicionales: el PJ y la UCR. Con el aporte de otros partidos más pequeños, este frente se consolidó como espacio político desde entonces. En 21 años, mantuvo el poder, la centralidad política y conquistó numerosos municipios. Actualmente, solo dos de los 78 municipios pertenecen a otros espacios políticos.

Otra característica es que el poder reside en la cabeza del partido gobernante y no en el cargo de quién detenta la titularidad del Ejecutivo ni del Legislativo. Esta práctica se consolidó con más fuerza este año, cuando el líder de esa coalición, Carlos Rovira, se alejó de la centralidad del legislativo. Allí recaló después de ejercer la gobernación durante dos períodos. En 2024 cedió la presidencia del cuerpo y se ubicó como vicepresidente primero. En 2025, será un diputado raso, ya que la presidencia y la vicepresidencia primera quedó en manos de otras figuras del FR. Esta decisión fue estratégica y voluntaria: no mantener las titularidades no implica, para nada, una pérdida de poder.

Cambios en Chaco y Corrientes

A su turno, la comunicadora y consultora Anyelén Magua Suárez expuso sobre la comunicación gubernamental del Chaco durante el primer año de la gestión de Leandro Zdero (2024). Recordó que Zdero llegó a la gobernación tras una elección muy polarizada, donde derrotó a Jorge Capitanich. Según Magua Suárez, se identificó un contexto “de alta polarización política y una compleja herencia, marcada por políticas públicas de gran visibilidad, pero con algunos cuestionamientos sobre su eficacia”.

Observó que, en este primer año de gobierno, hizo falta una estrategia comunicacional para contrarrestar la polarización y gestionar las expectativas ciudadanas. Puntualizó que existen debilidades en la gestión de crisis e inequidad en la relación con los medios. Además advirtió sobre la “necesidad de mejorar la coherencia entre los mensajes y los resultados, para lograr credibilidad y consenso, como también los plazos de ejecución de las principales políticas públicas a las que se refirió el gobierno en campaña”.

Alfredo Mattos presentó el panorama político en Corrientes previo a las elecciones del 2025 y se centró en las dinámicas de poder y comunicación entre diferentes actores. Observó que el electorado tiene su mirada sobre figuras políticas claves como: Gustavo Valdés, Ricardo Colombi y Eduardo Tassano, y sus niveles de popularidad.

Señaló que las estrategias de comunicación empleadas se centran en la hiperpersonalización y la falta de políticas públicas profundas. Por lo que planteó tres escenarios electorales posibles. Uno de cambio por aumento de libertarios. El segundo de ruptura del frente gobernante, de continuidad con cambio por nuevos acuerdos en el frente gobernante con inclusión de nuevos actores. Y el tercero de continuidad por fortalecimiento del gobernador y centralización del poder.

En síntesis, en 2025 se renovará el Congreso Nacional y las Cámaras de Representantes de las provincias. Frente a ese escenario hay una gran expectativa por cómo le irá a la Libertad Avanza y a los partidos provinciales. También si generarán nuevas alianzas para lograr la mayoría legislativa. A la vez, la ciudadanía espera con ansias que la situación económica mejore.