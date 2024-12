La Comuna ofrece múltiples actividades deportivas para el fin de semana

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Deportes, invita a los vecinos y vecinas de todas las edades a sumarse a las diversas actividades deportivas que se realizarán este fin de semana en varios puntos de la ciudad, con el objetivo de adquirir hábitos de vida saludable y espacios de encuentro para compartir y disfrutar.

En ese marco, en la cancha del Club 13 de Junio, ubicado en la Jurisdicción Cinco, se llevará a cabo el Torneo de Fútbol Infantil "Mitaises Felices". La cita deportiva será este viernes 13, desde las 19 horas, y se espera la participación de numerosos equipos de la zona en las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12.

El sábado por la tarde, en tanto, a partir de las 16 horas, se realizarán los tradicionales y emocionantes paseos en piraguas por el río Paraguay, razón por la cual los aventureros que quieran sumarse a esta iniciativa tendrán que concurrir al margen izquierdo del Puerto local. Cabe aclarar que todos los jueves y viernes, en el mismo horario, siguen vigentes las clases gratuitas de la Escuela de Canotaje municipal.

Más tarde, a las 17 horas, el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús”, será sede de un apasionante y convocante Encuentro de Beach Vóley Libre, una especialidad que se distingue por el dinamismo y la destreza de sus competidores.

A las 18.30 h, el Mástil Municipal albergará a las multitudinarias clases de zumba, que semanalmente reúne a vecinos de todas las edades que se divierten y se ejercitan junto con los instructores calificados al aire libre, donde combinan diversas coreografías al ritmo de la salsa, reggaetón, cumbia, merengue y rumba.

Para finalizar la jornada sabatina, se hará una exhibición de Combate de Artes Marciales de Contacto en "Los Iglús". Allí, habrá muestras de las diferentes disciplinas de lucha para conocerlas en profundidad, y se podrá ver el trabajo de varios gimnasios que se especializan en Boxeo, Kickboxing y Full Contact.