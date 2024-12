Informó la Defensoría el listado de medicamentos que PAMI deja de cubrir al 100% en diciembre

Se solicitó al Gobierno Nacional, informe si mantendrá la eliminación de medicamentos a afiliados del PAMI durante lo que resta del 2024 y durante el próximo año o se volverá a las coberturas que permitían a los adultos mayores acceder a los medicamentos que hoy no pueden comprar por sus altos costos-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, informó que el Gobierno Nacional eliminó los medicamentos gratis de PAMI, y sugirió a todos los jubilados que necesiten los mismos, “gestionar el subsidio social que les permite continuar con coberturas que van desde un 40%, 50, 80 y 100%”, el mismo está destinado para aquellos adultos mayores que no pueden pagar sus medicamentos de enfermedades crónicas y agudas, donde deben cumplir con una serie de requisitos y para ello podrán concurrir a la Sede del Organismo de la Constitución, donde serán asesorados gratuitamente. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que los medicamentos que fueron retirados del listado de cobertura completa son los siguientes: * Acido Acetilsalicilico (antiagregante plaquetario), * Aciclovir (antiviral), * Benznidazol (antiparasitario), * Betametasona (corticoide), * Betametasona + gentamicicina + miconazol (corticoide), * Carbonato de calcio (suplemento), * Citrato de calcio (suplemento), * Ceftriaxona (antibiótico), * Cefuroxima (antibiótico), * Cilostazol (vasodilatador), * Ciprofloxacina (antibiótico), * Claritromicina (antibiótico), * Clindamicina (antibiótico), * Clobetasol (corticoide), * Dexametasona (corticoide), * Doxiciclina (antibiótico), * Estriol (hormonoterapia), * Fluconazol (antibiótico), * Fluoxetina (antidepresivo), * Hidrocortisona (corticoide), * Hierro polimaltosato (suplemento), * Ivermectina (antiparasitario), * Levomepromazina (antipsicótico), * Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo), * Mebendazol (antiparasitario), * Meprednisona (corticoide), * Metadona (tratamiento del dolor), * Metoclopramida (antiemético), * Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea), * Metronidazol (antibiótico), * Minociclina (antibiótico), * Morfina, clorhidrato (tratamiento del dolor), * Neomicina (antibiótico), * Nistatina (antibiótico), * Oxibutinina (antiespasmódico), * Prednisona (corticoide), * Pregabalina (tratamiento del dolor), * Promestriene (hormonoterapia), * Psyllium (laxante), * Sulfametoxazol + trimetoprima (antibiótico), * Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal), * Tobramicina (antibiótico), * Tramadol (tratamiento del dolor), * Triamcinolona (corticoide). El funcionario provincial agregó que se solicitó formalmente al Titular del PAMI a nivel nacional Dr. Esteban Leguizamo, informe si esta política de cobertura que perjudica a miles de afiliados a la Obra Social, se mantendrá durante lo que resta del 2024 y todo el 2025 o si volverán a otorgarse las coberturas necesarias, para las franjas sociales de los adultos mayores, que no solamente demandan gran número de medicinas, sino que por los permanentes aumentos que sufren estas, se tornan en la actualidad en inalcanzables para los mismos. Por último, agregó que, para acceder al subsidio social con cobertura del 100% que ofrece el PAMI, los afiliados deben reunir los siguientes requisitos: * - Tener Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Para los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos. * - No encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto. * - No ser propietario de más de un (1) inmueble. * - No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo. * - No poseer un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. * - No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.