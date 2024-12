Este año solo se podrá adquirir pirotecnia lumínica en locales habilitados

No se permitirá la venta callejera, ni en espacios públicos, de ningún artículo pirotécnico, habilitándose distintos canales para que la ciudadanía denuncie irregularidades durante las fiestas de fin de año-La proximidad de las fiestas de fin de año renueva, como todos los diciembres, el justo reclamo de organizaciones sociales, especialmente aquellas que nuclean, a familiares de personas con autismo, como también, las protectoras de animales y de ciudadanos comunes contra el uso de pirotecnia sonora. En esta oportunidad, con la aprobación, por parte del Concejo Deliberante, de la Ordenanza Nº 8.070/24 en el mes de septiembre, se pudo por fin, tener una normativa que prohíba en todo el ejido de la Ciudad de Formosa, la fabricación, comercialización, exhibición, difusión, almacenamiento, transporte, distribución, expendio, sea a título gratuito u oneroso y la utilización de todo artificio pirotécnico que produzca efectos sonoros o audibles, independientemente de la categoría asignada por el Decreto Nº 302/83, reglamentario de la Ley Nacional Nº 20.429 (de armas y explosivos). El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, conjuntamente con el Director de Bromatología, Dr. Jorge Tarantini, informaron que, en esta oportunidad, “no se permitirá la venta callejera o en espacios públicos de pirotecnia de ninguna naturaleza”, por lo tanto, los lugares que, en años anteriores se organizaban, ya sea en las esquinas de las calles San Martín e Hipólito Yrigoyen o sobre la Av. Soldado Formoseño del Circuito Cinco, este año no existirán y, en consecuencia, la única pirotecnia autorizada para su venta y uso es la lumínica, encontrándose a la fecha, solo seis (6) comercios debidamente habilitados en la ciudad, siendo que los interesados deben ineludiblemente concurrir a la Dirección de Bromatología para concretar la solicitud correspondiente, donde cada uno de ellos debe cumplir con una serie de requisitos, para luego ser inspeccionados y recién, “autorizados a la venta de pirotecnia lumínica únicamente por treinta (30) días y de manera excepcional”. En este contexto, de detectarse pirotecnia en lugares no habilitados, se procederá a su decomiso e inmediata destrucción, no existiendo posibilidad alguna de restituir dichos bienes. Por otra parte, se dio a conocer que los vecinos tendrán la posibilidad, de realizar denuncias en caso de utilización de pirotecnia sonora, llamando al 911 de la Policía de la Provincia de Formosa, quien actuará tanto de oficio, como conjuntamente con la Dirección de Bromatología y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, aplicándose en este caso a los infractores, el Código de Faltas que en su Art. 84 establece, sanciones de arresto que van de 3 a 15 días, además de aplicárseles las multas que rondan, entre los $600.000 y más de 20 millones de pesos, a estos casos normalmente, se le suman otras faltas previstas en el Art. 77 contra la tranquilidad y el orden público y el Art. 88 que se relacionan con ebriedad y toxicomanía. Otras herramientas que contará la ciudadanía serán: el 0800 9999 147 (Centro de Atención al Vecino) y dos (2) números de celulares de emergencias que se darán a conocer el próximo viernes y que estarán a cargo de Inspectores Municipales, además del 0800 444 1770 y el celular nro. 370 4436379 de la Defensoría del Pueblo, donde podrán realizarse denuncias. Gialluca también anticipó que, cuando los hechos se sucedieran dentro de alguna “casa quinta o predio habilitado”, se responsabilizará por el uso de pirotecnia sonora, tanto al propietario del inmueble, como a quienes aparezcan como autorizados para el evento de que se trate, en el caso de los Clubes, responderán los presidentes de los mismos, quienes deberán enfrentar las consecuencias y sanciones. El Funcionario Provincial, asimismo señaló que, todo este trabajo, “lamentablemente se ve opacado por el permanente e incontrolable ingreso de pirotecnia sonora desde la Ciudad de Alberdi u otros puntos de nuestro país vecino y por ello, hemos, cursado sendas Actuaciones Formales tanto a la Prefectura Naval Argentina y a Gendarmería Nacional, a fin de que, redoblen esfuerzos para evitar el ingreso de estos productos que, no solamente, terminan perjudicando a los colectivos vulnerables, sino que también, desalienta a los comerciantes que quieren cumplir con lo que la Municipalidad les exige para comercializar pirotecnia lumínica, frente a una competencia ilegal, que todos los años produce, lesiones de distintos grados, en personas que no terminan de entender el significado final de estas fechas y que luego lamentablemente deben ser atendidos en los distintos Centros de Salud y Hospitales Públicos”.