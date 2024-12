El centro de salud Mariano Moreno desarrolló una charla educativa sobre VIH/SIDA

Para informar a los pacientes y vecinos sobre las vías de trasmisión, la prevención, diagnóstico y tratamiento.

Con motivo de haberse conmemorado el Día Mundial del SIDA el pasado 1° de diciembre, el centro de salud del barrio Mariano Moreno realizó en la mañana de este miércoles 4, una charla para concientizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención del VIH y brindar información sobre la enfermedad.

El encuentro estuvo a cargo de la directora del efector, la doctora Marina Tievas, quien explicó en detalle qué es el HIV y qué es el SIDA. “También se describieron las vías de transmisión del VIH que son: por relaciones sexuales sin protección, a través del contacto la sangre y vía madre – hijo que puede ser por embarazo, parto y lactancia”, comentó.

De igual modo, se dieron a conocer cuáles no son vías de contagio “ya que es fundamental que la gente tenga conocimiento de eso y que pueda sacarse las dudas que tiene respecto a este punto en particular. Sobre todo, que sepan que los abrazos, los besos, el compartir mates, por ejemplo, con personas que tienen HIV no contagian”, aseveró Tievas.

Asimismo, se hizo hincapié en el uso del preservativo como principal barrera para evitar la transmisión del virus a través de las relaciones sexuales, teniendo en cuenta que en la actualidad “es la medida más importante y efectiva de prevención y se pueden retirar del centro de salud de manera gratuita”, recalcó.

Más adelante, la doctora se refirió a la importancia de la detección temprana del VIH, que se hace a través de un análisis de laboratorio, muy sencillo y rápido que es el método efectivo para el diagnóstico.

“El paciente se acerca al centro de salud o al hospital más cercano y puede pedirle a su médico para hacerse ese estudio que es sin ningún costo, completamente gratuito”, precisó.

Igualmente, se refirió al tratamiento señalando que “es crónico y en este momento se hace mediante la toma de un solo comprimido que está combinado y debe tomarse uno por día, de por vida”, agregando que “cuando el análisis de laboratorio determina una carga viral indetectable, el paciente deja de contagiar”.

Al finalizar el encuentro, la funcionaria reiteró que es muy importante educar sobre el VIH, dar a conocer cómo se transmite, pero sobre todo como se puede prevenir y el impacto que tiene en la vida de las personas.

Y destacó también la necesidad de brindar apoyo y acompañar a las personas que viven con VIH, con solidaridad y combatiendo los prejuicios.