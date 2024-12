Afirmó la Defensoría del Pueblo que en la actualidad las familias se encuentran sobreendeudadas

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, si bien el endeudamiento hogareño no es algo nuevo, como fenómeno social y económico, desde que asumió a la presidencia Javier Milei, “el mismo se ha convertido en una bola de nieve imparable que no permite el acceso a derechos básicos a millones de familias, en la Argentina y donde formosa, no es obviamente la excepción”. El Funcionario Provincial, añadió que los consumidores, sacan créditos para pagar las tarjetas, el alquiler o incluso otros créditos. Los empleados registrados, piden adelantos de sueldos que destruyen los salarios futuros. Otros acuden a familiares y por último llegan a las financieras donde quedan atrapados por los altísimos intereses y condiciones abusivas que deben aceptar. Gialluca, denunció que, este año principalmente, los usuarios se han endeudado por gastos fijos altos de energía eléctrica, agua potable, alimentos, medicamentos, convirtiéndose este problema familiar, en uno estructural y que necesita de políticas específicas y especiales de manera urgente. La explotación de las tarjetas de crédito es ya un denominador común, como también el hecho de que la gente paga alimentos, verduras con estos plásticos, por montos que no son altos, pero ante la pérdida de la capacidad adquisitiva, no poseen otras opciones. Por último, dio a conocer un Informe de Estabilidad Financiera del BCRA, donde se advierte que, al cierre del tercer trimestre de 2024, la carga mensual de deuda de los hogares alcanzó el 13%, reflejando una tendencia en alza y posibles riesgos de impago. Si bien el nivel actual es inferior al de 2018, cuando llegó al 20 %, el aumento en el endeudamiento o deterioro de los ingresos, se produce en un contexto de estancamiento o deterioro de los ingresos. A esto debemos sumarle que los precios de los alimentos continúan subiendo para estas fiestas de fin de año, en este sentido el CIPAN (Centro de Panaderos Agrupados), señaló que el precio del pan dulce esta vez ha experimento un aumento del 100%, debido al incremento de los servicios básicos como la luz, el gas, el alza en los costos de las materias primas. De esta manera, la cena del 24 viene con aumentos de más del 144%, el doble del año pasado, debido a la devaluación del peso argentino y los incrementos permanentes de los proveedores de bienes, lo que en nuestra provincia se potencia por la suma de ítems, como el transporte, que hace que todo sea más caro, repercutiendo con mayor magnitud en las familias del interior provincial.