Se encuentra suspendido en todo el país la entrega de medicamentos a los afiliados de PAMI por una falla técnica en su sistema

La obra social, además, dejó de cubrir un sin número de remedios que eran gratuitos para los jubilados y pensionados-Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que, el problema existente en el sistema validador de la plataforma del PAMI a nivel nacional viene afectando a los afiliados de todo el país, no siendo nuestra provincia ajena a este grave inconveniente, por lo que, en el día de la fecha, se Intimó al actual Titular del PAMI, Dr. Esteban Leguízamo y al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Iván Lugones, “a que de manera urgente se corrijan los problemas técnicos en su sistema, toda vez que, los jubilados y pensionados no pueden recibir los medicamentos que necesitan en ninguna farmacia de nuestra provincia, poniendo en riesgo la vida y salud de los mismos”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, la entrega de medicamentos a los afiliados de PAMI se encuentra suspendida en todo el país, debido a un problema técnico en el sistema validador de la obra social. Esta situación afecta a más de 5 millones de jubilados, pensionados, sus familiares a cargo y veteranos de Malvinas, quienes no pueden acceder a los medicamentos correspondientes en las farmacias. El inconveniente se debe a un cambio en el sistema de validación de recetas, que pasó a ser gestionado por la empresa IMED, siendo “la intermitencia en la validación de las recetas de PAMI el principal inconveniente”, por lo que, las farmacias no son responsables de este cambio informático. Por otro lado, la -Dirección de Salud y Medicamentos- del Organismo de la Constitución, informó que el PAMI dejó de cubrir al menos 44 medicamentos que eran gratuitos para los jubilados y pensionados. La lista de remedios que ya no tendrán la cobertura del 100% desde este mes de noviembre son: Ácido acetilsalicílico (antiagregante plaquetario), Aciclovir (antiviral), Benznidazol (antiparasitario), Betametasona (corticoide), Betametasona + gentamicina + miconazol (combinación de corticoide), Carbonato de calcio (suplemento), Citrato de calcio (suplemento), Ceftriaxona (antibiótico), Cefuroxima (antibiótico), Cilostazol (vasodilatador), Ciprofloxacina (antibiótico), Claritromicina (antibiótico), Clindamicina (antibiótico), Clobetasol (corticoide), Dexametasona (corticoide), Doxiciclina (antibiótico), Estriol (hormonoterapia), Fluconazol (antibiótico), Fluoxetina (antidepresivo), Hidrocortisona (corticoide), Hierro polimaltosato (suplemento), Ivermectina (antiparasitario), Levomepromazina (antipsicótico), Liotironina (tratamiento para hipotiroidismo), Mebendazol (antiparasitario), Meprednisona (corticoide), Metadona (analgésico), Metoclopramida (antiemético), Metotrexato (tratamiento para artritis reumatoidea), Metronidazol (antibiótico), Minociclina (antibiótico), Morfina clorhidrato (analgésico), Neomicina (antibiótico), Nistatina (antibiótico), Oxibutinina (antiespasmódico), Prednisona (corticoide), Pregabalina (analgésico), Promestriene (hormonoterapia), Psyllium (laxante), Sulfametoxazol + trimetoprima (antibiótico combinado), Sulfasalazina (tratamiento para inflamación intestinal), Tobramicina (antibiótico), Tramadol (analgésico), Triamcinolona (corticoide). Por ello, se sugirió a todos los adultos mayores utilizar una vía de excepción que se encuentra habilitada para así poder obtener los medicamentos que necesiten y que hayan “perdido la cobertura” antes citada, en este sentido, los jubilados y pensionados podrán concurrir a la Sede de la Institución sito en Calle Padre Patiño Nº 831, donde serán debidamente asesorados, con la posibilidad de presentar una serie de documentos que certifiquen su condición, para que luego el PAMI reconsideré el caso y cubra el costo total de los medicamentos. Se advirtió que, este trámite se podrá hacer de forma virtual a través del sitio oficial de la obra social o de manera presencial, pero a fin de evitar demoras o contratiempos, se invitó a hacer uso de estas opciones.