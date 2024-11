Nacif resaltó el permanente acompañamiento del gobernador Gildo Insfrán al pueblo formoseño

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que “la defensa de nuestro derecho a elegir a quien nos gobierna, significa respetar lo que nuestro pueblo eligió, algo que los innombrables de siempre, trabajan cotidianamente para destruir, y lo hacen por los medios de comunicación, con campañas públicas de desprestigio y denuncias en la justicia; sin argumentos jurídicos, ni morales, pero siempre procurando embarrar la cancha”.

“Como no pueden ganar la elección de la Gobernación de la Provincia, quieren proscribir al Gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán”, agregó.

“En estos días, la Provincia de Formosa respondió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una presentación que un Frente Opositor realizó cuestionando un artículo de Constitución Provincial, que posibilita la reelección”, explicó.

“La respuesta fue clara, la constitución permite la reelección, y es la Justicia Provincial la que debe por competencia atender estos reclamos. La contestación, incluyó otros conceptos que no dieron lugar a dudas del respeto que hay en estas tierras al funcionamiento de la República, y al funcionamiento del sistema republicano y Federal”, dijo.

“Si el pueblo pierde su deber amplio de autodeterminación, habrá renunciado en la práctica a su propio gobierno y habrá dejado de ser su propio gobernante”, decía una parte de la contestación, a la que considero, impecable, agregó.

“Sé, que tenemos tantas cosas positivas de las cuales habla y no quiero aburrirlos con lo mismo. Pero me detengo a recordarles que sería sensato entender que no tenemos que distraernos, porque van a seguir estas campañas, con más presentaciones en la justicia, en los medios, con pedidos de intervención federal, porque son muchos los en su impotencia y resentimiento se unen para hacer daño, para intentar romper todo lo que juntos pudimos crear, desarrollar, defender y potenciar”, determinó.

“También, estoy convencido de que no les va ser fácil, porque nosotros somos más, y la unidad que tenemos va acompañada de solidaridad y organización”, agregó.

“Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad y el deber de fortalecer lo que logramos y afrontar los desafíos futuros”, sostuvo.

“Aun así, hay que ser prudentes y entender que los ataques van a ser cada vez mayores. Pero, estoy convencido, y tengo mucha fe, de que nuestra fortaleza también va a crecer, porque no estamos solos, nuestro líder, conductor y Gobernador Gildo Insfrán, siempre está y estará, con nosotros”, cerró el Intendente de Ingeniero Juárez.