La unidad del Modelo Formoseño sobresalió en Las Lomitas con la “Súper Copa de Campeones 2024”

Este sábado 16, en la Cancha de la Liga de Veteranos de Las Lomitas, se disputó la “Súper Copa de Campeones 2024”, con la participación de más de 100 jugadores de fútbol de seis equipos ganadores de grandes torneos de la provincia, pertenecientes a las localidades de Pozo de Maza, Ingeniero Juárez, General Belgrano, El Colorado, Las Lomitas y Mansilla.

La apertura de este gran evento, impulsado por el gobernador Gildo Insfrán desde su profundo compromiso con el deporte y la comunidad, fue encabezada en horas de la mañana por el vicegobernador Eber Solís, quien estuvo acompañado por los intendentes de la provincia.

“Unidos, organizados y solidarios, a través del deporte continuamos profundizando los lazos de comunión, trabajo en equipo, colaboración y hermandad entre los formoseños y las formoseñas”, subrayó en ese sentido el Vicegobernador, agradeciendo “el compromiso y acompañamiento” de los jefes comunales justicialistas que participaron de este encuentro, “convencidos de que este es el único camino, con resultados concretos y priorizando siempre al pueblo formoseño”.

Luego de la ceremonia de apertura, se compartió un almuerzo popular con los participantes, organizadores, referentes y vecinos, disfrutando en alegría el hecho de vivir esta gran fiesta deportiva, cultural y social.

Una vez que amainaron las altas temperaturas de la siesta, casi al atardecer comenzó a jugarse la final de la competencia entre los equipos de Pozo de Maza y General Mansilla. Tras el 0-0, el cotejo se definió en los penales, resultando Pozo de Maza el vencedor, con su arquero como héroe.

En ese marco, el intendente de Ibarreta, Adan Jarzynski, destacó, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “nos congregamos en Las Lomitas para acompañar este evento deportivo tan importante, así que realmente felices”, resaltando que en Formosa el deporte es una cuestión de Estado.

Por su parte, el jefe comunal de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, puso de resalto que la unidad se plasmó una vez más en este encuentro deportivo, acentuando que “nosotros estamos consustanciados con el Modelo Formoseño y bajo la conducción política del doctor Insfrán venimos a ratificar nuestro compromiso y apoyo permanente”.

“Hace mucho tiempo que somos beneficiados con este modelo que nos permitió, principalmente a los intendentes del interior, ser protagonistas y partícipes de las cosas que hacemos cada uno en nuestras comunidades y eso se lo debemos al Modelo Formoseño”, significó. “Estamos orgullosos de ser parte y de estar alineados a este proyecto que nos dio muchísimas transformaciones en cada una de nuestras comunidades para que nuestros vecinos y vecinas vivan cada día mejor”, agregó.

A su turno, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia, Mario Romay, subrayó “vivir con toda la comunidad del deporte, del fútbol, una jornada así, de unidad, felicidad y confraternidad”, mientras que el intendente de El Colorado, Mario Brignole, realzó que “los formoseños en general estemos unidos en estos tiempos difíciles para la macroeconomía nacional”, teniendo en cuenta que el Gobierno del presidente Javier Milei “toma medidas que van en contra de la inmensa mayoría del pueblo argentino”.

En ese sentido, fustigó al actual intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, ahora alineado a La Libertad Avanza, diciendo que “tiene la misma línea del pensamiento nacional porque le saca cosas al pueblo”, como los sanitarios a una escuelita de fútbol local, como también el cerco perimetral.

En cambio, “los peronistas trabajamos para que el pueblo sea feliz un poquito más cada día, no para angustiarlo cada día más”.

“Quiero pedirles a nuestras hermanas y hermanos de Las Lomitas que no caiga la fe, ni la esperanza. No bajemos los brazos, que sigan luchando porque el pueblo formoseño no está solo, hay un Gobierno provincial que lo acompaña y ese es Gildo Insfrán, que está para cubrir aquellos déficits que se nos generan desde el escenario nacional”, enfatizó contundente.

También se expresó Jorge Meza, dirigente justicialista de Lomitas, quien agradeció “el apoyo incondicional que tenemos de nuestro Modelo Formoseño y por la acción de nuestro querido Gobernador”.

“Como todos saben, estamos pasando una situación muy difícil por el intendente actual de Las Lomitas, que tiene el desacuerdo de la gente”, en tanto que, en total contraste, “el pueblo se siente respaldado y acompañado por nuestro Gobernador”.

“Es momento de estrechar filas en el sentido de que haya confraternidad entre los pueblos y se pueda seguir trabajando”, añadió a esta Agencia Julián Bordón, intendente de Villa General Güemes, al igual que su par de Fortín Lugones, Norman Torres, quien marcó que “demostramos la lealtad que tenemos con el Modelo Formoseño y con el gobernador Insfrán”.