La titular de Tierras explicó que el desalojo del predio fiscal en Chiriguanos se produjo porque no se cumplieron requisitos legales

Dejó en claro que se trata de predios fiscales que pertenecen al Estado provincial y que el empresario desalojado quiso hacer un negocio inmobiliario sin cumplir las normativas jurídicas. “Ocuparon el predio sin solicitar ni seguir los pasos establecidos por la ley”, resumió.

La administradora general del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, la doctora María Isabel Atencia, explicó el por qué del desalojo que ejecutó la Justicia provincial en un terreno fiscal de 2000 hectáreas en el Departamento Bermejo.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la funcionaria remarcó, en primer lugar, que se trata de un predio fiscal cuya propiedad es la provincia de Formosa y que para poder explotarla, ocuparla y hacer uso de ella, se requiere cumplir con algunos requisitos, los cuales “son para todos iguales, sea quien fuera, un vecino, un productor formoseño de toda la vida, un inversor de los muchos que han venido y que tranquilamente están trabajando acá”.

Acerca de la reacción del productor desalojado de este predio por no cumplir con las normas establecidas, Atencia comentó que “en este momento veo que esta persona se siente muy tocada y dice que las cosas van contra él. Pero a cualquier persona que haya ingresado a un predio fiscal de manera irregular le pasó lo mismo que al señor Héctor Novella”, aseguró.

Dijo que “este señor menciona de manera subrepticia que tiene 72 años, lo cual es una anécdota. El tema que nosotros tenemos que ver es qué es lo que sucedió con el predio fiscal. Esto no es algo intempestivo, no es que hoy viene la Justicia y le dice al señor Novella usted tiene 48 horas para salir”.

Al explicar por qué se llegó a este punto, Atencia señaló: “Porque hubo todo un trámite administrativo previo, notificaciones previas, remisión de notas en su momento desde el organismo en cuya oportunidad, cuando yo era asesora jurídica, dictaminé, mandé las notificaciones y las llevó la Policía. Y estamos hablando ya desde el año 2019. O sea que no es algo que sucedió hoy”, advirtió.

La funcionaria aseguró que “es algo de lo que ellos estaban al tanto, se les notificó, hicieron caso omiso, nunca cumplieron con lo que decía la ley y el trámite administrativo concluyó con una resolución en el año 2020 que dejaba sin efecto un permiso de ocupación”.

En este punto, la titular del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales explicó que “no estamos hablando de la propiedad privada que muchas veces la gente que viene afuera piensa ‘soy dueño, soy propietario’. No, estamos hablando de un permiso precario de ocupación”.

“Se dejó sin efecto ese permiso en el año 2020, se les notificó, tuvieron tiempo para recurrir la resolución, no les interesó, eso siguió su curso, siguieron sin ocupar ninguna de las vías administrativas recursivas, ni siquiera la vía judicial, como para un contencioso administrativo”, marcó.

Luego, comentó que este predio se ubica en un paraje que se llama Santa Rosa, que está a 40 kilómetros de la localidad de Los Chiriguanos y cuenta con una extensión aproximada de 2000 hectáreas, “porque es sin mensura, esta gente nunca ha hecho ningún tipo de trabajo referente a ello, así que por eso hablamos de 2000 hectáreas aproximadas”.

“Negocio inmobiliario fuera de la ley”

La funcionaria indicó que “vamos a partir de la base de que no es que vinieron a solicitar un predio, ellos hicieron un negocio jurídico por afuera del organismo. Fueron, compraron a quien según ellos eran los propietarios por derechos sucesorios. Se trataba de una familia que en ese momento habían sido los permisionarios, que a su vez ya habían fallecido, o sea, el permiso era de personas fallecidas, y un permiso precario, como todo permiso, cae”, explicó.

Atencia dejó en claro que “ellos hacen un negocio con los supuestos herederos del fallecido, no del predio fiscal, que es propiedad privada del Estado provincial. Hacen un negocio inmobiliario que les convenía en ese momento, y luego van, ocupan el predio sin solicitar ni seguir los pasos establecidos por la ley, que es previamente pedir la autorización al organismo para poder transferir”.

Al dar a conocer todo el proceso administrativo que lleva este tipo de operaciones, indicó que “el que va a transferir explicará los motivos por los cuales se quiere deshacer del predio fiscal y el monto por el cual van a hacer la operación. Esperarán el tiempo prudencial, el organismo se expedirá, se hará una inspección respecto al predio, a ver si está en condiciones para que se transfiera, y después sigue su estado normal, como ha pasado con muchos otros predios que podemos ir a analizar”, apuntó.

También aclaró que “no es el único caso. Esto tiene resonancia porque se siente muy atacada una persona en particular, pero si uno va a otros campos con productores comunes que tampoco cumplieron con la ley, les pasó exactamente lo mismo. O sea, no es algo que le pasa a él por ser él, le pasa a él porque no está exento de cumplir con lo que la ley dice que es obligatorio para todos”, enfatizó.

Finalmente, puntualizó sobre los pasos a seguir a partir de este desalojo: “son sencillos. Ellos verán qué hacen por su lado y nosotros ya hemos realizado lo que tenemos que realizar, que es la toma de posesión, el bien vuelve al Estado provincial como estaba, y se le volverá a otorgar a productores que realmente requieran y necesiten de la tierra, que es como corresponde, por las vías correspondientes”.