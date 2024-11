La fiscal de Estado confió en que la respuesta de la Corte Suprema será favorable a la provincia de Formosa

Se mostró segura de que “los argumentos jurídicos de la Fiscalía de Estado de Formosa van a provocar el rechazo” al planteo de inconstitucionalidad de la reelección indefinida.

La fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala, mostró su convicción de que “los argumentos que la Fiscalía de Estado ha propuesto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación son los argumentos jurídicos que van a provocar el rechazo al planteo” realizado por un sector de la oposición en relación a la constitucionalidad o no de la reelección indefinida en Formosa.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la funcionaria informó que a estos argumentos de la provincia “ya se pueden acceder sin ningún problema” ingresando a la página de la Corte, y señaló seguidamente que “ahí están todos los planteos que nosotros hemos hecho para contestar la acción”.

“En lo que respecta a nosotros jurídicamente, estamos seguros de que tenemos la razón y que así va a tener acogida favorable por parte de la Corte Suprema la respuesta de la provincia”, enfatizó.

“Todo lo demás –añadió-, como ya he dicho en otras oportunidades, lo que se dice, lo que harían, esto y lo otro, son lo que yo llamo mociones de anhelo. Es como cuando uno iba a la Facultad, mocionaba algo y decía que era una moción de anhelo, es decir lo que yo desearía, lo que quisiera. Pero la única verdad es la realidad. Y la realidad está en los expedientes judiciales”, sentenció.

Con respecto a la marcha de las distintas demandas realizadas por la oposición ante la Corte, Zabala dejó en claro que “hicieron el planteo, la provincia en tiempo y forma contestó. Sobre el otro planteo del que están hablando permanentemente los medios, no hemos dado todavía respuesta porque no ha vencido el plazo para que la provincia conteste. Y en el otro, no hemos sido notificados. Esta es la única realidad. Vamos a esperar como corresponde en derecho que haya un pronunciamiento judicial”, concluyó la fiscal de Estado de la provincia.