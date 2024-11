Insfrán: “El Modelo Formoseño mira a su pueblo con la integridad que tiene que ser, a todos los sectores”

Este sábado 16, el gobernador de Formosa, GildoInsfrán, encabezó dos ediciones del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” en el interior provincial, donde subrayó que “vamos a seguir pregonando por la unidad, la solidaridad y la organización”, ya que “eso nos va a hacer fuertes” ante el complicado contexto de recesión nacional que se vive actualmente.

El mandatario comenzó la importante jornada en Palo Santo, donde las prestaciones y servicios integrales se concentraron en la EPEP Nº 35 “Juana Manso de Noronha”, y luego se trasladó a Potrero Norte, para presidir el acto central en la EPEP Nº 104 “Félix Anselmo Moyano”.

Al hacer uso de la palabra, en el contacto directo con la gente que lo caracteriza desde siempre, Insfránaludió al plano nacional, lamentando que los argentinos se encuentren inmersos en una devastadora crisis económica y social, debido a las medidas que adoptó el actual Gobierno libertario, incrementando el índice de pobreza, que supera el 50% de la población, con sueldos que no alcanzan y miles de familias que comen una sola vez por día.

“Sé que el pueblo argentino no está pasando por un momento muy agradable y escucho permanentemente a personas que apoyan la gestión a nivel nacional, criticarnos todos los días”, esbozó, en testimonios recogidos por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), marcando que en realidad deberían recordar que “Formosa es una provincia y es la Nación la que tiene que andar bien y hacer las cosas como correspondenpara que las provincias y sus comunidades sientan el bienestar”.

Dejó en claro aquí que “la macroeconomía no la manejamos los intendentes ni los gobernadores, sino el presidente (Javier Milei) y el proyecto que lleva adelante”.

En ese contexto, “todos los días escuchamos que pretenden confundir al pueblo con estadísticas mentirosas y diciendo que ya salimos de la recesión y que el salario le ganó a la inflación”.

“Mentira”, sostuvo categórico y clarificó: “Ocultan la pérdida del valor adquisitivo del salario. Si eso no se tiene en cuenta, todas las cuentas que puedan hacer son mentirosas. Antes, con su salario, podían llenar un changuito, hoy no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque perdieron su salario, perdió el valor”, mencionando además el sideral aumento, “del 3000 y algo por ciento”- de las tarifas de la energía eléctrica y las continuas subas de los precios de los alimentos.

“Mientras no se recupere esto, los únicos que están gozando son los que hacen la fuga de capitales, los que están en el sistema financiero”, rechazó.

Libres, no libertarios

“Quiero ser claro con ustedes, yo no voy a venir a mentirles, ni tampoco a venir a repetirles como un loro, como hacen quienes están con ellos”, enunció el Gobernador en su alocución. “Hay otros que dicen que se sienten libres, pero me alegro, porque en Formosa todos somos libres; no somos libertarios, somos libres porque somos peronistas”, subrayó.

En esa línea, dilucidó que “todas esas barbaridades que dicen por los medios de comunicación todos los días, acusándome de delitos graves que yo personalmente jamás he cometido”, tienen el objetivo de “sacarlo de su eje”. “Y yo no voy a salir del eje –robusteció-. Porque tenemos un proyecto, el Modelo Formoseño, que mira a su pueblo con la integridad que tiene que ser. A todos en su justa medida, a todos los sectores”.

“Desde los niños hasta los adultos mayores, tienen la posibilidad de tener una vida mejor, un pasar mejor y que también no pierdan la alegría, a pesar de todas estas situaciones que nos tiran para atrás”, manifestó, destacando que “vamos a seguir hablando y pregonando por la unidad, la solidaridad y la organización. Eso nos va a hacer fuertes”.

A su vez, evocando a Juan Domingo Perón, afirmó que “nadie se realiza en un país que no se realiza. Y esta política económica que lleva adelante (el Gobierno nacional) solamente se sostiene con endeudamiento”, advirtiendo que subsanar eso “le va a costar a muchas generaciones de argentinos”.

“Esperemos llegar a tiempo de evitar que (Milei) haga entrega de nuestra soberanía nacional –rechazó-. Hablaba de la organización de los países para defender la cultura occidental. No, nosotros tenemos que defender nuestra cultura nacional. Y de ahí vamos a integrarnos con quien sea, pero con nuestra identidad, no con ninguna otra que se nos imponga”, concluyó.