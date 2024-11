Ibáñez aseguró que el bono extraordinario es posible por “tener una provincia ordenada con cuentas bien administradas”

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas provincial, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió al desembolso que realizará el gobierno provincial para el pago de la segunda cuota del SAC, los sueldos de diciembre y el bono extraordinario y aseguró que se debe a “tener las cuentas ordenadas”.

Asimismo, el titular de la cartera económica garantizó que “nosotros estamos con las cuentas ordenadas, no tenemos deudas y menos en moneda extranjera o en bonos, por ejemplo”.

“Y algo que es muy importante para el comercio de nuestra provincia, entre el 20 de diciembre y el 7, 8 de enero, vamos a poner en la plaza aproximadamente 120, 125 mil millones de pesos, es una muy buena oportunidad para el comercio, por favor, hagan ofertas, promociones, porque si no, no nos quejemos que no van a alcanzar las lanchas para ir Alberdi o los autos para ir a Asunción”, sostuvo.

Y aseguró que “tenemos que también hacer todo lo posible para que nuestro comercio tenga una reactivación muy buena a fin de año y los formoseños podamos tener un fin de año lindo”.

En cuanto a los fondos para el pago de la segunda cuota del SAC, los sueldos de diciembre y el bono extraordinario de enero y febrero, argumentó que “sale de una administración ordenada que, cuando tuvimos un pequeño superávit, se ahorró”.

“Como dijo tendenciosamente un periodista a nivel nacional en un programa muy conocido: ¿de dónde saca la plata, Insfrán? Habría que preguntarle. No, no hay que preguntarle, hay que ver la ejecución del presupuesto anual”, sentenció.

Y añadió: “Eso es nada más: las cuentas administradas, es una provincia ordenada, y ese es el secreto que hay que decirle a este señor de la televisión de Buenos Aires, muy conocido, que quiere dar a entender como que de qué lugar oscuro saca la plata, Insfrán. No, no la saca de ningún lado, está en el Tesoro de la Provincia y es un mérito de todos los formoseños, del Gobernador, de los intendentes, de la gente de a pie, tener una provincia como la que estamos teniendo”.

Presupuesto 2025

En otro punto, el responsable de Economía, habló sobre el Presupuesto provincial 2025 y recordó que, el Gobierno nacional, se está manejando con un presupuesto prorrogado del año anterior, es decir que, en 2024, no hubo uno aprobado por el Congreso de la Nación.

“En este año ha enviado un proyecto de presupuesto. En base a ese proyecto y a los lineamientos de cuánto se estima recaudar, qué precio tendría el dólar, las tasas de interés del Banco Central, las provincias elaboramos nuestros proyectos”, detalló.

Y aclaró: “Pero como no se aprueba el de la Nación, no podemos aprobar algo que después no sabemos cómo va a encajar en un presupuesto nacional. Yo no veo al gobierno nacional con la intención de tener presupuesto aprobado, no sé”.

De ser así, manifestó Ibáñez, “tiene que mandarlo a Extraordinarias, y digo esto porque hasta ahora ningún funcionario, ni el Ministro de Economía, ha dicho que va a mandar a Extraordinarias el presupuesto nacional. Entonces, veremos”.

“Caso contrario, continuaremos con la prórroga. No es lo mejor, lo más sano es tener un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo y que todos sepamos la partida”, argumentó.

Recortes

Ibáñez hizo referencia, también, a la parte económica de la que habló el gobernador Insfrán en su discurso durante el Operativo Solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, que se concretó este sábado 30 en la EPEP 380 del barrio 2 de Abril.

Allí, el mandatario expuso todos los fondos nacionales que se percibían hasta el 10 de diciembre del año pasado por decisión política del presidente Javier Milei como, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente (FONID), del programa alimentario para las comunidades originarias, la partida para comedores escolares, entre otros.

“El Fondo de Incentivos Docente fue una larga lucha de los docentes de todo el país, recordó la carpa blanca que los docentes habían instalado frente al Congreso de la Nación en la época de Carlos Menem que marcó un ícono porque a partir de esa lucha se consiguió la ley del FONID. El 10 de diciembre, lamentablemente, la ley no se renovó, quedó sin efecto”, marcó.

Y añadió: “Pero había otros beneficios más para los docentes, como su salario, como era la Conectividad, por ejemplo, y otros adicionales más. Todos se sacaron. Y el gobernador Insfrán adoptó la decisión de que la provincia se hacía cargo porque no podía ser que los docentes tuvieran un descuento salarial”.

El funcionario, también, cuestionó el recorte del Programa Alimentario Nacional destinado a las comunidades aborígenes y dijo que “a veces quienes dicen acá defender a los pueblos originarios se olvidan que quedó sin efecto esta política”, pero aseguró que “las comunidades originarias nunca dejaron de recibir las cajas de alimentos porque se hizo cargo la provincia”.

“Creo que (Insfrán) dio dos o tres ejemplos y fue muy claro en eso, ¿no? Que aquellos que acá critican aspectos del gobierno provincial, no miran lo que está haciendo el gobierno que ellos defienden a nivel nacional”, señaló.

Además, Ibáñez se refirió al concepto de “contabilidad creativa” al que hizo referencia el Gobernador en su alocución y explicó que “así se disfrazó el déficit para decir que hay superávit”.

“Y para un ejemplo, simplemente, la inflación, hay unos índices bajos, la góndola del supermercado dice otra cosa, el mostrador de la farmacia dice otra cosa, el costo de la electricidad, del gas y del transporte dicen otra cosa”, indicó.

Y apuntó contra “un ejemplo que en otras épocas hubieran dicho que genera inflación y hoy pareciera que no”, que es la impresión masiva de billetes de alta denominación.

“Es decir, primero imprimiste a mansalva billetes de 10 mil y hoy vienen en barco de China los billetes de 20 mil ¿Qué ocurre con la cantidad de billetes que había en la circulación? Al 10 de diciembre del año pasado, según el Banco Central, la base monetaria, que es la cantidad de billetes de toda denominación, era 8.9 billones. Hoy, según el último mes, balance del Banco Central, son 24 billones. Es decir, la cantidad de billetes, es de 150%. No puede ser que nada genera inflación porque la macro está contenida”, cerró.