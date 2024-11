Gialluca denunció que los alimentos volvieron a subir en la segunda semana de noviembre y rechazó supuesta estabilidad

Denuncian que la suba de servicios, telecomunicaciones y medicamentos duplican la inflación y originan caída en el poder adquisitivo-Los medicamentos más consumidos por personas mayores, aumentaron hasta un 300%, situación que se agrava por la reducción del vademécum del PAMI, siendo la contracara el desmedido crecimiento en las facturaciones de la industria farmacéutica que asciende a un 326,7% interanual en el segundo trimestre de 2024, de la misma manera, los incrementos de tarifas de las empresas de telecomunicaciones en este 2024 son exorbitantes. Telecom aumentó, de enero a octubre de 2024, un 225,9% el servicio Flow/Internet/línea fija y para la telefonía celular Personal Móvil un 99%. Claro aumentó, de enero a octubre de 2024, un 128,35%. Telefónica/ Movistar, no se quedó atrás. Aumentó de enero a octubre de 2024, un 214% en su servicio de Movistar Hogar y un 75,5 % en Movistar Móvil-La suba en los precios de los servicios públicos, entre los que se encuentran energía eléctrica, agua potable, gas, telefonía, prepagas, sumados a los incrementos en los medicamentos, duplican la inflación general que en el mes pasado fue del 2,7% y origina caída en el poder adquisitivo de los salarios de los consumidores. En este sentido, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que, hasta septiembre de 2024, el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una caída del 5,7% en términos reales, acumulando un retraso de 15 puntos porcentuales respecto al índice de precios al consumidor (IPC). El último informe del INDEC reveló que, en septiembre de 2024, las remuneraciones crecieron en promedio un 4,7%, superando en 1,2 puntos porcentuales la inflación de ese mes, que fue del 3,5%. Sin embargo, este repunte mensual no logra compensar la pérdida en el año, donde los salarios subieron un 119,2%, mientras que el IPC acumuló un alza del 153% desde noviembre pasado. Esta diferencia representa una disminución significativa del poder adquisitivo de las familias argentinas. En los últimos doce meses, los salarios crecieron un 181,9%, pero los precios avanzaron un 209%. Esto refleja una disminución en el valor real de los salarios, lo cual impacta tanto en la capacidad de consumo de los trabajadores como en la economía en general. El Funcionario Provincial, destacó como positivo que los índices inflacionarios a nivel país continúen descendiendo, pero rechazó las declaraciones y posturas de empresarios locales, que observan, “una incipiente estabilidad en los precios de los productos alimentarios”. Esto no es real y por ello, informó que, los precios de los alimentos subieron entre 0,5% y 0,7% en la segunda semana de noviembre. En esta misma línea, la consultora Eco Go que dirige Marina Dal Poggetto, señaló que, la inflación de noviembre se ubicaría así en 3,0% mensual. Por su parte, la consultora LCG midió una variación de precios de alimentos de 0,7% entre el 6 y el 12 de noviembre. Como en la primera semana del mes la variación había sido "cero", en la primera quincena de noviembre los precios en esta medición subieron 0,7%. Concluyendo que, en este escenario, los jubilados que cobran la mínima y el bono, junto al sector privado registrado y a los empleados públicos, son los sectores que más pérdida de capacidad adquisitiva han tenido, siendo un factor clave, la devaluación de diciembre de 2023, donde todos los ingresos reales se derrumbaron aún más de lo que ya lo estaban.