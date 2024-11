El MAP alertó sobre una escalada de violencia verbal en la política

En un extenso documento, el partido político Movimiento de Acción Popular (MAP), alertó sobre “una escalada, cada vez mayor, de la violencia verbal en la política local y que en breve, podría desembocar en violencia física si no se arbitran los mecanismos y/ó antídotos naturales y democráticos para frenarla”, reza el comunicado de prensa.-“En estos tiempos difíciles de nuestra historia; donde la aplicación de políticas económicos que giran sobre un fuerte ajuste sobre la vida de las personas, los trabajadores, jubilados y pensionados, las Pymes entre otras, constantemente hemos venido observando y analizando las conductas y manifestaciones de distintos actores políticos y sociales nacionales y provinciales, y que tienen un alto contenido de palabras que abarcan insultos, burlas, comentarios sexuales inapropiados, provocaciones, amenazas, intimidaciones, Falsas acusaciones, Mentiras, y Críticas a determinados colectivos sociales, y que a la fecha dicha escalada de violencia verbal ejercida a través del lenguaje, ya es un proceso cada vez más virulento, continuo y ascendente en nuestra sociedad”, dice el documento del MAP.-Y este contexto, el presidente del MAP, Víctor Pereira, dijo que “para comprender cabalmente sobre el punto que hoy nos toca reflexionar y el peligro que ello conlleva, toda la sociedad argentina ha tenido la oportunidad de escuchar con estupor e indignación, por ejemplo la agresión que hace pocos días lo tuvo como protagonista al Presidente de la Nación, cuya frase quedará en la historia negra de la Argentina, cuando dijo: “"Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro", dijo el Presidente Milei, sin inmutarse siquiera”, dijo Pereira. “Lo grave de todo esto, ya lo hemos venido padeciendo con muchas otra situaciones de extrema violencia, como aquella que padeció la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner con el intento de asesinato, por parte de militantes afines a la ideología libertaria; los insultos en las redes sociales de aquellos conspicuos, maleducados y fanáticos difusores de las ideas “libertarias”, como el Gordo Dan (apodo); el Mate con Mote en la red social Tiktok; la grave publicación en un vídeo dirigente libertario, Santiago Caputo, asesor del Gobierno de Miley, practicando tiro con una pistola Glock 45, y ha subido una foto con una docena de armas largas diciendo: “Sí. Esta cuenta usa armas. Sí, demandamos disciplina partidaria irrestricta. Sí, creemos que esta democracia es fallida. No, no nos da vergüenza decirlo”, y sería larga la lista de ennumerar y que por razones de espacio vamos a omitir”, denunció el referente del MAP.-“Pero hete aquí, lo más grave de todo esto es que, viene principalmente incentivada por el que ostenta la primera magistratura del país, Javier Milei, quién continuamente se jacta de hacerlo con morbo, con actitudes y palabras que rayan con la locura, el narcisismo, la psicopatía y lo maquiavélico (la famosa Tríada Oscura); atacando a periodistas; diputados, gobernadores, senadores; personas de la cultura, dirigentes sociales y demás actores de nuestra argentina hoy devastada social y económicamente, y todo esto puede desembocar muy pronto, en una violencia física”, señaló el dirigente mapista.Por otra parte, Víctor Pereira señaló que: “no debemos soslayar asimismo, lo que pasa aquí en nuestra Provincia de Formosa, donde también se viene gestando hechos de violencia verbal y acciones muy agresivas por parte de un sector enrolados en la oposición al gobierno provincial, cuya cabeza visible e ideóloga de estas estrategias de comunicación y marketing, lo tiene a la diputada Gabriela Neme y un sector del radicalismo vernáculo, y los del PRO, quienes acompañan todo lo que le venga bien, para esmerilar, desprestigiar y atacar la figura del primer mandatario Gildo Insfrán, promoviendo mensajes de odio principalmente en las Redes Sociales y en los medios hegemónicos nacionales, y cuyos epítetos groseros cargados de una total falta de respeto a una autoridad elegida por el pueblo, nos reservamos el derecho a no reproducirlos”, espetó Pereira.Por último, desde este espacio político del MAP señalaron que: “es urgente e importante, terminar y denunciar en todos los estamentos posibles, todos estos hechos recriminables en tiempos de democracia, antes de que estalle la violencia física; estamos viviendo momentos muy delicados en nuestra sociedad a raíz de la extrema pobreza a que nos ha llevado un gobierno que solo representa al uno por ciento (1%) de los sectores empresariales y económicos de la Argentina y que se caracteriza por ser la “verdadera Casta”, empobrecedora y saqueadora de nuestras riquezas, y cuyas políticas defienden los mismos que hoy promueven estas acciones violentas y anti democráticas en Formosa” finalizó diciendo el presidente del Movimiento de Acción Popular, Víctor Pereira.-