Usuarios residenciales pagarán el doble de energía eléctrica tras no anotarse para el subsidio

Así lo dispuso la Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de Nación, por lo que se sugirió a quienes no se hayan inscripto, procedan a registrarse, dado que el beneficio recién impactará en sus facturas, luego de dos meses aproximadamente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se dio a conocer que, en el día de ayer, se recepcionó una notificación de la Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, a cargo de Mariela Beljansky, que depende del Ministerio de Economía de Nación, en el marco del Decreto Nº 465/24 que determinó la Restructuración del Régimen de Subsidios a la energía eléctrica y mediante la cual, se decidió “que todos aquellos usuarios beneficiarios de tarifa social y/u otros programas provinciales que se encontraban categorizados en forma automática como Nivel 2, en virtud de la Resolución Nº 631/22 de la Secretaria de Energía y/o de la Disposición Nº 3/22 de la Ex Subsecretaria de Planeamiento Energético, y que no se hayan inscripto en el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), pasarán directamente al Nivel 1, debiendo pagar en consecuencia una Tarifa Plena sin ninguna bonificación nacional”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, aclaró que estos usuarios no han perdido su derecho al subsidio, sino que deberán realizar la inscripción en el RASE para que se determine el segmento correspondiente según sus ingresos y esto definirá el monto de asistencia a aplicarse en sus futuras facturas. Por lo que, el Funcionario Provincial, convocó a quienes no se hayan inscripto a realizar los trámites correspondientes, toda vez que, si algún usuario residencial es incluido en el transcurso de este mes, “pasarán dos (2) meses aproximadamente, para que el beneficio nacional impacte en la facturación”. Recordó que los mismos se puede realizar a través de la página oficial del RASE: subsidios-energia.argentina.gob.ar, o también tienen la alternativa de acercarse con su factura de REFSA y DNI, por ante las Oficinas de la Defensoría del Pueblo o del EROSP. Por último, recordó que, ante los aumentos desmedidos de las tarifas energéticas implementadas por el Gobierno Nacional y que se han convertido en impagables para jubilados, pensionados, inquilinos, asalariados, electrodependientes, pymes, comercios, originando gravísimas dificultades económicas a todos estos sectores, un amplio frente multisectorial ha convocado para el próximo jueves 31 de octubre de 21:00 a 21:10 horas, a sumarse a un apagón nacional contra los aumentos de tarifas energéticas del Gobierno de Javier Milei.