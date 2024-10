Se conformó la Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria mixta Revisora de Cuentas

El senador porteño de Unión por la Patria, Mariano Recalde, fue designado esta tarde como flamante vicepresidente la comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas; mientras la presidencia recayó en el diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal), y las respectivas secretarías quedaron en manos del senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y del diputado Álvaro González (PRO). En tanto, el presidente del interbloque de UxP del Senado, José Mayans, seguirá integrando ese cuerpo asesor del Congreso.Al inicio de la reunión constitutiva, Recalde lamentó la demora en la conformación de comisión (casi al finalizar el año), y destacó que, por esa razón, quedó por “aprobar o dictaminar un montón de trabajo técnico, que se ha venido llevando adelante por el staff de la comisión”, al que felicitó por hacer “una labor enorme”.En ese sentido, remarcó que entre el personal hay trabajadores que “están en planta permanente y otros que están en planta transitoria desde hace muchos años” y se comprometió a “hacer todo lo posible para que puedan seguir colaborando con el profesionalismo y una dedicación, que destacamos”. “A pesar de los vaivenes que hay en este momento, vamos hacer todo lo posible para que la comisión siga teniendo la producción que vino teniendo todos estos años, que fue muy buena”, recalcó.A su turno, José Mayans, quien fue designado vocal, puso de relieve la importancia de la bicameral, que tiene entre sus principales tareas analizar los gastos y las inversiones del Estado Nacional, y volvió a insistir en que, en el Senado, se violó el principio de representación, al no respetarse la proporcionalidad que le corresponde a su bancada en la comisión mixta.“El problema que estamos teniendo es la falta de reconocimiento de la proporcionalidad. La proporcionalidad es sagrada, porque la da el pueblo, y ese es el problema que tenemos acá en el Senado”, arremetió el formoseño, dado que en verdad a su interbloque le corresponderían tres lugares, pero solo le dieron dos por un pacto entre el oficialismo y bloques menores. “El reglamento establece claramente la representación y es lo que acá se ha violado”, insistió.Recordó que por esa razón se registran casos de senadores del oficialismo que integran once, doce y hasta diecinueve comisiones, cosa que está prohibida por el reglamento de la Cámara Alta, y ocurre la situación de una senadora que preside dos comisiones. “Todas estas cosas que suceden, no respetando el principio de representación, son graves”, sentenció. “Esto es un atropello a la razón, que no ayuda al buen funcionamiento del sistema, por eso tenemos las dificultades parlamentarias que se han venido registrando”, añadió y aclaró la necesidad de que “los funcionarios vengan al Parlamento, porque no tienen coronita, a dar explicaciones, porque el pueblo quiere saber de qué se trata”.Este punto fue avalado por Pichetto, quien declaró que siempre ha defendido “la actividad parlamentaria y fundamentalmente el carácter público de las actividades que desarrollan las comisiones. En este lugar como en el Salón Azul hemos tenido cientos de reuniones, así que no tengo más que coincidir”, completó.El jefe del bloque de diputados y diputadas de UxP, Germán Martínez, (quien integra la bicameral, junto con su compañera de bancada Luana Volnovich), apuntó que “acá hubo un intento de dilatar la conformación de esta comisión por meses. No es casual que estemos cursando más de la mitad del mes de octubre y esta comisión tan importante recién se constituya”. Y aclaró que su intervención no era en desmedro del trabajo “del personal permanente o del personal transitorio ni de los técnicos ni de los asesores”.Pero enfatizó que “en términos institucionales, ha sido una pésima señal que esta comisión Mixta Revisora de Cuentas no haya sido constituida en tiempo y forma, como corresponde”. También, destacó que esperaba que “el consenso alcanzado”, para designar finalmente a las actuales autoridades de esta comisión asesora, sea el puntapié de inicio para integrar el resto de las comisiones que faltan conformar.