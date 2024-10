Reclaman a la Secretaría de Energía de Nación adopte medidas para garantizar la generación y el transporte de energía eléctrica durante el verano

Se hizo referencia a la falta de inversiones en la generación a nivel nacional, subrayándose que Yacyretá está produciendo un 30% menos de energía por la falta de lluvias, lo que obliga al Gobierno Federal a acordar con Paraguay que cantidad de energía dispondrá el Sistema Nacional entre diciembre 2024 y marzo del 2025, donde se alcanzarán las mayores demandas en el consumo energético-

Ante la falta de respuestas y acciones concretas por parte de la Empresa Transnea S.A. que preside Oscar Dores y la necesidad imperiosa de que la misma, arbitre todas las medidas y acciones que permitan restablecer la interconexión en 220 Kv entre la ET CLORINDA y la ET GUARAMBARE, la cual permitiría, abastecer de más energía eléctrica, no solo a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de nuestra jurisdicción, sino también del NEA, aliviando y neutralizando los colapsos energéticos ya anunciados para los próximos meses de verano en todo el país, por Cammesa, ENRE y la propia Secretaria de Energía de Nación, lo que beneficiaría también al sistema eléctrico nacional; desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, “se solicitó, se apliquen las sanciones correspondientes a la transportista, encargada de la reconstrucción de la denominada Torre 80 sobre el Río Paraguay y que fue dañada hace años, frente a sus actuales atrasos o negligencias”. Asimismo y frente a un verano que se presenta complicado, por la falta de generación de energía, lo que originará cortes de luz en medio de meses de altas temperaturas, “se requirió a la nueva Titular de la Secretaria de Energía, Lic. María Tettamanti, impulse las medidas necesarias que permitan al sector de generación de energía eléctrica y del transporte, estar preparado para enfrentar la combinación de una alta demanda y de un sistema energético nacional debilitado por las faltas de inversiones y previsiones”, a pesar de los aumentos desmedidos autorizados y que se cobran mensualmente a los usuarios residenciales, comerciales e industriales, sumando la eliminación de subsidios. En este contexto, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, le hizo notar a la flamante Funcionaria Nacional que, la central hidroeléctrica binacional Yacyretá, que representa alrededor del 14% de la producción de electricidad de la Argentina, está generando un 30% menos, a causa de la bajante del caudal de agua que se registra en la cuenca del Paraná, provocado principalmente por las escasas lluvias. La mitad de lo que origina, se está inyectando al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), ya que ahora Paraguay toma el otro 50%. Según la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), que administra la represa, esta central hidroeléctrica ubicada en Corrientes tiene una potencia instalada de 3.200 megawatts (MW) a partir de 20 turbinas y en ese orden de ideas, subrayó que Yacyretá puede abastecer el 50% de la energía que consumen los hogares de la Argentina, sin contar a las industrias. En la actualidad, Yacyretá genera menos energía, ya que está ofreciendo un suministro diario que se ubica entre los 40.000 y 45.000 megawatts por hora (MWh), cuando el máximo es de alrededor de 65.000 MWh, incluso pudiendo llegar a casi 70.000 MWh. “La caída de la generación es relevante, pues se acerca el verano y la energía disponible entre diciembre y marzo podría no alcanzar para abastecer los picos de consumo energético”. Durante los últimos años el caudal de agua de Yacyretá fue de hasta 14.000 metros cúbicos por segundo (m3/s) y en los últimos meses bajó a 10.000 m3/s; la diferencia se traduce directamente en la caída de producción de energía, agravado por el hecho de que Paraguay en este 2024 está tomando más energía que años anteriores, por lo que, hace necesario que el Gobierno Nacional acuerde con el país vecino, la cantidad de energía con la que contaremos en el verano, dado que anteriormente, tomaba menos porque se abastecía de la represa Itaipú; en 2023 tomó sólo alrededor del 15% de la energía de Yacyretá, mientras que la Argentina aprovechó el 85% restante, para este año y el 2025, el panorama es incierto y de allí nuestra requisitoria a las Autoridades Nacionales.