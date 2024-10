“Quitar la posibilidad de la educación pública es cortarle brazos y piernas a nuestra querida Patria”

El profesor Juan Eduardo Lenscak, docente universitario, expreso político durante la última dictadura militar y activista de los derechos humanos, se refirió a la masiva marcha nacional que se realizó en defensa del financiamiento para las casas de estudio, la cual también tuvo un amplio apoyo en Formosa.

“Hay una efervescencia muy grande en este momento, sobre todo porque se están atacando las bases mismas de la nacionalidad, que es la educación. Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es la educación pública y este Gobierno nacional la ataca con el desfinanciamiento”, manifestó en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Categórico, aseveró que “antes los militares lo hacían con la represión, las persecuciones, los exilios, las torturas y las desapariciones, ahora con el ajuste y el desfinanciamiento”.

En ese sentido, advirtió que desde la gestión del presidente Javier Milei “atacan a la educación pública porque genera conciencia en la clase trabajadora y en el conjunto de la sociedad”, por lo que “hay que estar en la calle y ser conscientes de esto, ya que está en riesgo nuestra propia existencia como Patria”.

En ese contexto, hizo notar que el principal objetivo de la marcha “fue demostrarle al Gobierno nacional que este no es el camino, sino el financiamiento de la educación y la posibilidad de la libertad para todos, porque el desfinanciamiento significa que sólo hay libertad para el 1% de los más ricos y el resto se va a tener que quedar a su suerte”.

“La libertad tiene que ser encarnada para el conjunto de los argentinos, no solamente para esta casta que nos gobierna”, dejó en claro.

Asimismo, consultado sobre por qué las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) nuevamente decidieron no apoyar la medida, convirtiendo a la casa de estudios formoseña en la única del país que no adhirió a la manifestación nacional, respondió: “Es la gran pregunta que tenemos todos; lastimosamente fue así, duele muchísimo para alguien que es universitario, que quiere a la UNaF y que estuvo desde sus inicios que un determinado grupo que gobierna en este momento no adhiera a lo que adhiere el conjunto de las Universidades argentinas a nivel institucional y de todos los centros de estudiantes”.

Por último, sobre el veto presidencial, marcó que “es una provocación al conjunto de la familia universitaria y, fundamentalmente, a todo el país”, dado que “quitarle la posibilidad de la educación pública es cortarle brazos y piernas a nuestra querida Patria. Y a eso le decimos que no”, sentenció.