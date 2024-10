Para Zabala la reforma constitucional “es absolutamente positiva”

La fiscal de Estado de la provincia de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, se refirió a la reforma de la Constitución Provincial, expresando de manera contundente que su opinión sobre este tema es “absolutamente positivo, porque me parece lo más correcto”, ya que incluso, en ese punto, “durante mucho tiempo, hemos escuchado a grandes sectores de la oposición plantearlo”.

“Así que me parece lo más correcto que en un sistema democrático se debata, como manda la Constitución, lo que nos parece que hay que modificar”, por esa razón, volvió a recalcar que no se entiende “cuál es el motivo de tanta discusión, cuando la discusión y todos los argumentos deben emplearse en el momento que se convoque a la Asamblea Constituyente”.

Para allí poder “debatir la Constitución en todos sus articulados”, en lo que consideró que “es la mejor oportunidad”, porque reiteró: “No hay algo más constitucional y más democrático que esto; así que a mí me parece absolutamente perfecto y no entiendo cualquier otra manifestación que se quiera hacer en contra”.

Inclusive, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), argumentó “qué mejor amplitud y oportunidad de debatir todos los temas”, en consecuencia, “esta una posibilidad más que enriquecedora en un Estado de derecho”, donde los distintos representantes que serán los convencionales constituyentes, “elegidos por el pueblo”.

Esto es, entonces, “la posibilidad absoluta de poder ejercer el derecho hasta la más alta consecuencia, porque no hay nada democrático que esto”, reiteró nuevamente sobre la importancia que esto tiene para la provincia de Formosa.

Por tanto, con toda seguridad dijo que “no hay que temer” ante posibles planteos judiciales, “porque nosotros vamos a contestar como corresponde porque también entendemos que tenemos los argumentos como para responder en derecho y la respuesta favorable a nosotros”.

La fiscal de Estado, asimismo, le envió un mensaje a quienes se oponen a la reforma diciendo que “no hay que temer al pueblo en su decisión cuando se exprese en la Asamblea Constituyente. Cuando eso suceda, hay que ser respetuoso de su voluntad soberana cuando llegue el momento”.

Por otro lado, en cuanto al tema que permanentemente se le consulta en la prensa, aprovechó para despejar dudas debido a que “se mezcla o se confunde que son las acciones que están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En ese sentido, informó que, hasta ahora, y “como ya he reiterado en otras oportunidades, solo tenemos notificada a la provincia de Formosa de una sola acción, que es la iniciada por el Frente Amplio Formoseño”.

Es sobre el pedido de inconstitucionalidad de la reelección indefinida, en cambio, “las otras acciones, que son las que permanentemente manifiesta, por un lado, Francisco Paoltroni y demás, no han sido aún notificadas a la Provincia. Es decir que, mientras que todo esto no suceda, nosotros no podemos contestar”, dejó en claro.

Y agregó también que todavía el plazo para que la provincia de Formosa conteste la demanda no ha vencido.

“Ahora cuando esté por vencer, vamos a dar nuestra respuesta”, tras lo cual pormenorizó Zabala que “la Corte se tomará su tiempo, para, primero, determinar su competencia, ya que aún no lo ha hecho. Y después de eso, recién resolverá qué pasos va a seguir para sacar en el tiempo que estime oportuno un fallo”.