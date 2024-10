Los pasajes gratuitos para personas con discapacidad siguen vigentes

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que, a pesar de la desregulación impulsada por el Gobierno Nacional, este beneficio se encuentra garantizado y las empresas que no lo brinden serán sancionadas. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó a todos aquellos ciudadanos que tengan problemas o conozcan a alguien que posea inconvenientes, para acceder a este beneficio, a que realicen las denuncias correspondientes a través de la página web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) o llamando al 0800 333 0300 o concurran a la Sede del Organismo de la Constitución sito en calle Padre Patiño Nº 831 o se comuniquen a través de los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a través de los teléfonos 370 4436379 – 0800 444 1770. El Funcionario Provincial, advirtió que, este es uno de los derechos adquiridos en los últimos años, cuyo acceso estaba garantizado con la simple presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero las empresas de transporte a partir del Decreto que desreguló el sector, indican que no hay obligación de seguir otorgando los pasajes gratuitos para las personas con discapacidad, ya que dejaron de ser un servicio público. Las cámaras que representan al transporte de media y larga distancia a nivel nacional argumentan que la desregulación que llevó adelante el gobierno de Javier Milei terminó con la normativa que los obligaba a otorgar el beneficio. En tanto, desde el Gobierno Nacional advirtieron que, la ausencia de esta posibilidad para las personas con discapacidad significará multas para las líneas que no entreguen los tickets en estas condiciones. Es que desde la secretaría de Transporte aseguran que la desregulación planteada no elimina esta política, por lo que las firmas aún deben trasladar de forma gratuita a este sector de la población. Por último, las empresas aseguran que, actualmente, entregan casi 100 mil boletos mensuales de forma gratuita, lo que supera una inversión de $3.500 millones mensuales. Pese a la advertencia por sanciones, desde las cámaras argumentan que ahora quedaron en la misma situación que otros actores como combis, taxis, ómnibus turísticos que no tienen que cumplir con esa obligación, por lo que asistirán a la Justicia para dirimir las diferencias.