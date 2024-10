La fiscal de Estado aclaró que la provincia fue notificada de una sola demanda y que todavía no vence el plazo para contestar

“Nosotros, como Fiscalía, vamos a responder en tiempo y forma, con los argumentos jurídicos que tenemos, todas las demandas que se presenten”, enfatizó.

La fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, aclaró que la provincia fue notificada de una sola demanda relacionada al pedido de inconstitucionalidad de la reelección indefinida, señalando que se trata del expediente iniciado por el Frente Amplio Formoseño, cuya notificación formal recién se concretó este año.

Al respecto, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la funcionaria provincial dejó en claro que “todavía no ha vencido el plazo para que la provincia de Formosa conteste la demanda”.

Recordó que se trata de la demanda de la Confederación Frente Amplio Formoseño, “que es la que todos habían escuchado hace un tiempo, pero que no nos habían notificado, porque la notificación constaba de un libramiento que tenía que hacerse también ante la Justicia Federal, que cuando recibiese los oficios los controlaba y notificaba al señor gobernador de la provincia (Gildo Insfrán) y a la Fiscalía de Estado”.

Indicó que “eso se produjo después de que se inició la demanda, el 15 de mayo del 2023. Fuimos notificados y todavía no se ha vencido el plazo para que la provincia de Formosa conteste”, informó y remarcó que “es la única demanda de la que hemos sido notificados recién en agosto de este año”.

En este sentido, indicó que el hecho de que salga un proveído, un auto en la Corte, “hasta tanto la provincia de Formosa, en la persona del señor Gobernador y de la Fiscalía de Estado, no se notifique, no existe para nosotros. Necesitamos, como en cualquier proceso judicial, esa notificación”, subrayó.

La fiscal de Estado dijo que las opiniones que se hagan “en cuanto a la futurología de lo que la Corte va a expedirse, sobre lo que va a decir, cuál va a ser su pensamiento o su temperamento, corre por cuenta de cada uno”.

“En verdad –manifestó-, nosotros cuando recibimos (una demanda), como consideramos que nos asiste la razón, ofrecemos toda la batería jurídica que tenemos para responder a lo que nos plantea la otra parte. Esto es el juego judicial, todo lo demás son pensamientos, elucubraciones y planteos que se hacen. Así que la verdad absoluta es esta”, enfatizó.

En cuanto a las otras demandas “que se escuchan por todos los medios”, aclaró que “aún no han sido notificadas y están otras a las que se le corrió vista a la Procuración, que todavía no se ha expedido, como tampoco lo ha hecho la Corte sobre su competencia, ha corrido traslado”.

Luego de enfatizar que “esa es la realidad del tema”, la doctora Zabala consideró que “lo demás, son planteos que se efectúan, pero como nosotros tenemos una tarea técnica jurídica, tenemos que tener, como todos, todo el equilibrio, la mesura y la responsabilidad en la respuesta. Eso es todo lo que yo puedo informar que tenemos en estos momentos y cuando efectuemos la contestación de la demanda, vamos a darla a conocer y podrán tener acceso a la respuesta judicial. Después, la Justicia se tomará los tiempos que estime oportuno y se pronunciará al respecto”, apuntó.

En cuanto a las demás demandas que se publican en los medios, dijo que “estamos esperando, y cuando nos lleguen las notificaciones, como en rigor corresponde en Derecho, vamos a responder en tiempo y forma. Todavía los plazos no se han cumplimentado”.

Y reiteró que “todo el futuro de lo que va a hacer la Corte, cómo van a votar o cómo va a estar integrada, eso no corresponde a esta Fiscalía de Estado decirlo. Y entiendo no corresponde a nadie, pero como yo no puedo cercenar sobre las opiniones de los demás, lo único que puedo decir es lo que nosotros, como Fiscalía, vamos a hacer, que es responder en tiempo y forma con los argumentos jurídicos que tenemos, todas las demandas que se presenten, todas las que quieran hacer, porque eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho”.

En conclusión, hizo notar que “sólo una demanda ha sido notificada y aún el plazo no ha vencido; responderemos en Derecho porque argumentos a favor de nuestra postura nos sobran”.