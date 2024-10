Instan al Ministerio de Economía a depositar los fondos destinados a los beneficiarios de programas Procrear II

Gialluca solicitó que, el trato del Gobierno Nacional no discrimine a Formosa, pues, a la Provincia de Santa Cruz, se le desbloquearon los pagos pendientes destinados a asegurar la continuidad de las obras del Programa Procrear II, toda vez que el actual Gobernador de la misma acompaña y apoya al Presidente de la Nación y para el caso de que no se efectivicen los fondos, desde ADPRA evaluaremos las acciones a seguir, sin descartar las judiciales-La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, Instó que intervengan de manera urgente el propio Ministro de Economía Luis Caputo, además de, la Secretaria Legal y Administrativa a cargo de José Ignacio García Hamilton y a la Secretaria de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda a cargo del Lic. Rodrigo Aybar, todas dependientes de su Cartera, para que antes del próximo 30 de octubre, “resuelvan y den respuestas a la situación de miles de familias formoseñas que en su momento tomaron créditos del Banco Hipotecario en el marco del Programa Procrear II, los que les fueron otorgados ya sea para mejoramiento habitacional y otros para construcción de viviendas, habiendo sido los mismos suspendidos por el Gobierno Nacional de Javier Milei, con el agravante de intimar a las adjudicatarias a devolver el dinero que ya han recibido, a través de futuros préstamos personales que se les concederían, venciendo el plazo para aceptar esta propuesta el 30 de octubre del corriente año”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, a fines del 2023 se habían entregado créditos procrear a más de 2.200 familias en nuestra provincia, algunas de las cuales habían comenzado a construir sus viviendas y estaban a la espera de los desembolsos pendientes para avanzar con las obras, a quienes únicamente les avisaron que se había decidido dejar sin efecto los mismos, “por lo que el Funcionario Provincial, consideró a esta decisión, como inentendible e imprudente, pues nadie está pidiendo que el Estado Nacional les regale algo, sino más bien, que permitan a estas familias concretar el sueño de la casa propia, habiéndolas con esta medida, no solamente endeudarlas delicadamente, toda vez que, muchas de ellas, vendieron vehículos y otros bienes para cumplir con sus obligaciones, a lo que se le suma que hoy se encuentran pagando un alquiler y no pueden terminar la casa que comenzaron a construir, a pesar de tener los créditos aprobados y los terrenos hipotecados”. En este contexto, desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se planteó que el Ministerio de Economía de Nación priorice la resolución de esta problemática, realizando los desembolsos pendientes de manera inmediata, coordinando con la Secretaria de Hacienda y el Banco Hipotecario, los fondos destinados al Programa Procrear II sin demora alguna. A su vez, se requirió, se establezca un canal de comunicación eficaz para que los usuarios reciban información clara y actualizada, se reviertan las hipotecas impuestas que no estaban en las condiciones originales del programa y garanticen la transparencia y remisión de cuentas en la gestión de los fondos fiduciarios. De esta manera, señalaron que los principales problemas actuales son: 1. *Suspensión de Desembolsos*: Beneficiarios de todo el país, quienes cumplieron con los requisitos y presentaron la documentación necesaria, no han recibido los fondos prometidos para continuar con la construcción de sus viviendas. 2. *Endeudamiento y Pérdidas Económicas*: Las familias han tenido que utilizar sus ahorros y endeudarse para mantener el avance de las obras, generando una carga financiera insostenible. 3. *Falta de Respuestas y Transparencia*: Los beneficiarios han realizado innumerables reclamos sin obtener respuestas claras ni soluciones concretas, incrementando la incertidumbre y la angustia. 4. *Cobros Inapropiados*: El Banco Hipotecario continúa realizando débitos automáticos por servicios no utilizados debido a la falta de desembolsos, afectando negativamente las cuentas sueldo de los beneficiarios. 5. *Imposibilidad de Acceder a Otros Créditos*: Las hipotecas firmadas impiden a los beneficiarios acceder a otros créditos hipotecarios, limitando aún más sus opciones para avanzar con la construcción de sus viviendas. 6. *Problemas de Seguridad*: Las construcciones incompletas están siendo vandalizadas y robadas, generando mayor preocupación y pérdidas económicas para las familias afectadas. Gialluca adelantó que, esta semana se tomará una decisión desde ADPRA, que no excluye iniciar acciones judiciales contra los Organismos Nacionales Responsables y otorgó a los damnificados, los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar de la Defensoría del Pueblo para enviar datos y antecedentes que podrían ser utilizados en los planteos ante la justicia.