El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de contingencia para evitar cortes de energía eléctrica

El Gerente General de TRANSNEA SA, Ing. Osvaldo C. Iglesias, informó a la Defensoría del Pueblo que para conseguir los fondos necesarios para la ejecución de las obras de reparación de la “Torre 80” que permita la interconexión en 220 kv entre la ET Clorinda y la ET Guarambaré, al no presentarse oferentes en el proceso licitatorio, han solicitado se la declare desierta y se llame a uno nuevo, a los fines de poder contratar una empresa que concrete la misma de manera urgente-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se dio a conocer el -Plan de Contingencia- puesto en marcha por la Secretaria de Energía de Nación, para evitar cortes de luz y que fuera publicado en el Boletín Oficial este miércoles 02 de octubre del 2024, a través de la Resolución Nº 294/24, el cual incluye una serie de medidas para la generación, el transporte y la distribución del sistema eléctrico, que se extenderá para los “días críticos” del período 2024/26; con el objetivo de “reducir al mínimo el impacto en la economía y la vida cotidiana” ante “eventuales interrupciones en el suministro eléctrico” producidas por “picos de demanda”. De esta manera, se dispuso realizar todas las acciones que permitan obtener la importación de energía y potencia de los países limítrofes en horas de elevada exigencia de días críticos que oportunamente definirá CAMMESA. En lo que respecta al transporte y distribución de energía, el Gobierno Nacional “propició mecanismos regulatorios” con el fin de “fomentar las inversiones en ampliaciones de los sistemas de transporte”, en cuanto al sector de la Distribución, estableció que “las empresas distribuidoras de jurisdicción federal” deberán presentar “dentro de un plazo máximo de 15 días desde la publicación de la presente medida, un Programa de Atención de Contingencias ante situaciones de indisponibilidades en sus áreas de concesión”. Al mismo tiempo, CAMMESA deberá solicitar a los Agentes Distribuidores bajo jurisdicción federal su voluntad de declarar las Unidades Generadoras Móviles (UGEM) de terceros que tengan instaladas en su red para ser utilizadas en el periodo de verano. A su vez, se creó un -Comité de Seguimiento de Implementación del Plan de Contingencia-, que realizará un monitoreo continuo y con evaluaciones periódicas y estará conformado por un integrante de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el ENRE, CAMMESA, los Agentes Generadores, Transportistas, Grandes Usuarios y Distribuidores bajo jurisdicción federal.