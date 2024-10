El Defensor del Pueblo pidió a los vecinos que permitan el ingreso de los brigadistas a sus domicilios

Se señaló que, la circulación del dengue ha seguido su curso durante todo el año, debido a que Paraguay es un País endémico al virus y la eliminación de criaderos del mosquito transmisor es fundamental para evitar que se reproduzca-En el marco de la “Campaña de Prevención del Dengue, Zika y Chikungunya 2024 – 2025”, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, participó del lanzamiento de la misma, promovida desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo del Dr. Aníbal Gómez, por el Gobierno de la Provincia de Formosa, junto a Directores de Hospitales y Centros de Salud de diferentes niveles de todo nuestro territorio, sumándose el personal de la Fuerza de Seguridad de la Policía, brigadistas y otros estamentos del Estado Local. Gialluca, aprovechó la ocasión para solicitar a todos los vecinos de la Ciudad y de las Localidades del Interior, a colaborar en el trabajo diario que lleva adelante el personal capacitado que, mediante las fumigaciones, casa por casa, van eliminando los criaderos del mosquito Aedes aegypti y advirtió que, en todos los casos donde se impida concretar las fumigaciones, los propietarios o inquilinos de estos domicilios, serán debidamente citados, pues se encuentra en juego, nada más y nada menos que la salud de toda la Comunidad. El Funcionario Provincial, hizo un llamado a toda la sociedad a unirse en esta lucha contra el dengue, con acciones preventivas y de trabajo conjunto, para reducir los riesgos de contagios. Añadió, además, que todos debemos implementar medidas personales de protección entre las que mencionó a: * Eliminar todo recipiente en desuso que pueda acumular agua (botellas, latas, neumáticos, etc.) dentro y fuera de las viviendas, lugares de trabajo y comercios, entre otros. * Tapar, cubrir y/o resguardar todo recipiente o envase que se utilice para recolectar y almacenar agua de lluvia o agua potable para usos varios como las cisternas, tanques, aljibes, baldes, piletas de natación, etc. * Cepillar y limpiar: Paredes internas de recipientes que contienen agua, como bebederos de animales y colectores de agua de aires acondicionados, canaletas y desagües, piletas de natación (además de que estén cloradas y tapadas cuando no se utilizan). * Desmalezar patios y jardines. * Renovar diariamente el agua de floreros o bebederos de animales. Lavarlos con esponja. *Poner arena en portamacetas para absorber el agua de las plantas. * No arrojar basura en calles y baldíos. * Arrojar agua hirviendo en canaletas y rejillas. * Luego de una lluvia, revisar objetos que acumulen agua. Por otra parte, para evitar ser picada/o por un Aedes aegypti, se recomienda: * Colocar tela mosquitera en las ventanas y puertas de las viviendas. * Proteger camas, cunas y cochecitos de bebés con tela tipo tul. * Utilizar ahuyentadores domiciliarios de mosquitos como tabletas, espirales, aerosoles, siempre de acuerdo a las recomendaciones del producto. * Usar repelentes dérmicos (cremas o aerosoles) según la edad y recomendaciones del producto. * Utilizar prendas que cubran brazos y piernas cuando se realizan tareas al aire libre, entre otras acciones.