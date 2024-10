El centro de salud de Mojón de Fierro fue sede de una nueva capacitación brindada por el SIPEC

Participó el equipo de salud, docentes de los establecimientos educativos locales, personal policial y de Gendarmería con asiento en esa localidad, y referentes del Ministerio de la Comunidad.

El equipo del centro de salud de Mojón de Fierro reforzó sus conocimientos sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, mediante una capacitación desarrollada desde el Área de Docencia del Sistema Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC).

La jornada formativa tuvo lugar el lunes 30 de septiembre, en las instalaciones del efector y reunió también a docentes del nivel primario y secundario, personal de la Policía de la provincia de Formosa y de la Gendarmería Nacional y referentes del Ministerio de la Comunidad, que participaron de la capacitación.

“Fue un encuentro realmente muy lindo. En nombre de todo el equipo de salud y de todos los que participamos, agradezco mucho al personal del SIPEC que vino a darnos esta clase”, expresó la directora del centro de salud de Mojón de Fierro, la doctora Griselda Ramírez.

Y valoró del equipo del SIPEC que “ellos más que docentes, son grandes compañeros, porque en todo momento buscaron compartirnos sus conocimientos interactuando y haciendo que todos podamos participar de las prácticas para aprender un poco más”.

En relación a los temas desarrollados, la funcionaria mencionó que fueron repasados los signos que se deben tener en cuenta para detectar si una persona está en paro cardiorrespiratorio y seguidamente, los pasos que deben hacerse para llevar adelante la Reanimación Cardiopulmonar de manera correcta, tanto en niños como en adultos, para que resulte lo más efectiva posible.

“También cómo se debe hacer la llamada a la línea telefónica 107 y qué cosas se deben aportar como información. Lo que debemos tener en cuenta para no perder tiempo, que en los casos que está en riesgo la vida es muy valioso.Y para que esa información que se le brinda a los operadores del SIPEC, le sea útil para enviar la ambulancia con el equipamiento acorde a la situación”, agregó.

La capacitación tuvo instancias prácticas que se llevaron a cabo con muñecos, “pero también con las personas que estábamos presentes para que todas podamos practicar. Para saber, por ejemplo, la presión que tenemos que ejercer en el cuerpo de la persona afectada y cómo posicionarla, también cuál es la postura correcta del que va hacer la maniobra de RCP”.

Del mismo modo, se especificaron distintos puntos para dar los primeros auxilios en distintos tipos de situaciones como ahogamientos, convulsiones, atragantamientos, accidentes domésticos o en la vía pública, entre otros.

Sobre eso, los expositores describieron cómo reconocer si la víctima tiene obstaculizadas las vías respiratorias o comprometida alguna otra parte de su cuerpo y detallaron cómo actuar.

En esa línea, hicieron notar también la diferencia entre urgencia y emergencia “porque muchas veces, el paciente o el familiar considera a una situación como emergencia porque no sabe clasificar, pero no lo es y se desesperan. Eso hace que piensen que no se responde con la celeridad que ellos suponen. Entonces, es importante que sepamos exactamente reconocer cada caso”, indicó Ramírez en el cierre.