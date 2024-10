Defensores del Pueblo solicitan que la privatización y reestructuración del Belgrano Cargas sea debatido en el Congreso Nacional

Solicitaron a las Autoridades Nacionales, poner en primer lugar, el bienestar de las comunidades y el potencial de desarrollo que esta infraestructura ferroviaria puede ofrecer, proceso que demanda, no solo consultas abiertas, sino también, compromisos claros y a largo plazo-Los Defensores del Pueblo de todo el País nucleados en ADPRA, denunciaron como alarmante la falta de claridad y transparencia respecto a las políticas de privatización y reestructuración del Belgrano Cargas, que afectará profundamente a las regiones del Norte Argentino. Consideraron que el futuro de esta empresa se constituye una cuestión en una crucial para el desarrollo y la integración del Norte Argentino, representando esta línea ferroviaria, no solo un medio de transporte para mercancías, sino una infraestructura clave, para reducir las asimetrías regionales y fomentar el crecimiento económico en una de las áreas históricamente más postergadas de la Argentina. Es por ello que, consideraron y resolvieron que, las decisiones que se toman por parte del Gobierno Nacional respecto al Belgrano Cargas, “deben ser necesariamente debatidas de manera amplia y democráticamente, con la intervención necesaria del Congreso de la Nación, ámbito donde se deberá discutir un plan de desarrollo ferroviario integral, que contemple las necesidades específicas del Norte Argentino y garantice la sostenibilidad del servicio”. En consecuencia, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó al Ministro de Economía, Lic. Luis Andrés Caputo, como así también al Secretario de Transporte, Dr. Franco Mogetta, al Subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Gabriel Ferreiro y al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger, “que todas las decisiones que se vayan a adoptar en relación al Belgrano Cargas, no sean adoptadas unilateralmente por el Ejecutivo Nacional, debiéndose dar participación necesaria al Congreso de la Nación, a las Provincias involucradas, entidades intermedias, empresarios y ciudadanos, que históricamente apostaron desde las regiones del NEA y NOA al mantenimiento de una infraestructura ferroviaria como medio de integración a la cadena logística nacional e internacional”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el Belgrano Cargas, con sus 7.600 kilómetros de extensión, ha sido históricamente una arteria vital para el transporte de productos diversos desde las regiones del NEA y NOA hacia los puertos de exportación, por lo que, una concesión tan extensa a un solo operador generará una situación de monopolio, lo que limitará la competencia y llevará a un aumento de las tarifas, discriminando a los sectores más postergados, afectando gravemente la competitividad de los productores del Norte Argentino, siendo también necesario, establecer específicos mecanismos de control de manera tal que esta empresa, vuelva a conectarnos a los formoseños con la Red Ferroviaria Nacional. En este sentido, es ineludible la participación de la sociedad civil y además implementar medidas que garanticen los beneficios que se extiendan, tanto a los productores, como a los consumidores, evitando una privatización o reestructuración inadecuada como la que se impulsa bajo el pretexto de una apuesta a la eficiencia de la gestión privada de una empresa que, en el actual contexto económico, social y político, no incluirá a nuestro territorio.