“Conociendo Mi Provincia”: Alumnos de Estanislao del Campo visitaron la Capital y fueron recibidos por el vicegobernador Solís

Este martes 8, el vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Solís, recibió en la Legislatura provincial a un contingente de estudiantes de sexto año de la EPEP N° 44 de Estanislao del Campo, quienes visitaron la Capital en el marco de su viaje de egresados, a través del Programa “Conociendo Mi Provincia”.

Así lo confirmó Solís a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), indicando además que el itinerario del viaje también comprendía un recorrido por el Polo Científico y Tecnológico de Innovación, el Parque Acuático 17 de Octubre, entre otros sitios de la ciudad.

Sobre ello, expresó que es “muy lindo que nuestros alumnos puedan realizar este tipo de viajes”, subrayando que la mejor parte fue “ver que estaban muy contentos”.

“Cuando comencé la charla con ellos les pregunté si alguno pudo dormir, claramente me dijeron que no y es una respuesta muy obvia porque, ¿quién no pasó por esa ansiedad de querer subirse ya al colectivo y viajar?”, preguntó y compartió como anécdota.

Además, añadió que muchos de estos estudiantes “visitaron por primera vez la ciudad de Formosa”, señalando que este viaje se tradujo en una “gran oportunidad para ellos”.

“Fueron invitados por el gobernador Gildo Insfrán, ya que ellos (los alumnos) en el operativo solidario ‘Por Nuestra Gente, Todo’ que se realizó hace poco en su localidad, le hicieron este pedido y él les cumplió”, declaró Solís, quien puso de resalto que el primer mandatario por cuestiones de agenda no pudo estar presente, “pero nos pidió que nosotros los recibiéramos”.

En tanto, aclaró que “no es la primera delegación del interior” que reciben en lo que va del año, sino que ya pasaron más de 100 entre Nivel Primario y Secundario, acentuando que esta acción “permite conocer y fortalecer fundamentalmente los vínculos entre ellos, teniendo la oportunidad de poder hacer un viaje de último año de primaria o de secundaria, fortaleciendo esos vínculos entre compañeros y, a su vez, mostrarles un poco las cosas que se hacen en la Capital”.

“Lo mismo ocurre cuando los estudiantes de acá van hacia allá, porque tienen la oportunidad de conocer el Parque Nacional Pilcomayo, el Bañado la Estrella, los CEDEVA, entre otros, logrando de esta manera que la Capital se conecte con el interior y viceversa”, añadió.

Justicia social

Para cerrar, el doctor Solís sostuvo que este tipo de visitas es una de las acciones concretas de justicia social, apuntando que ello inicia desde “el momento en que se les brindan a todos los estudiantes del territorio las mismas condiciones edilicias”.

“En segundo lugar, se encuentra el hecho de que los docentes cobren de manera justa, con los aumentos necesarios y con la recomposición salarial que el Estado nacional decidió quitarles, pero que el Gobierno provincial decidió pagarles con fondos propios”, amplió, al mismo tiempo que nombró “la continuidad de los comedores escolares a pesar de los recortes sufridos por Nación”.

“Desde este esquema podemos empezar a hablar de igualdad de oportunidades con equidad territorial, y estos viajes terminan siendo como la frutilla del postre, porque los estudiantes merecen conocer más y sobre todo divertirse, porque están en la mejor etapa de la vida”, concluyó.

Logística de viaje

Por su parte, la ministra de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, informó que “al recibir el Gobernador la solicitud del viaje, inmediatamente me instruyó a los efectos de dar curso a este pedido que incluye a más de 50 alumnos de dos divisiones”.

Y resaltó que esta actividad se da en el marco del desarrollo del Programa “Conociendo Mi Provincia”, detallando que los costos que el mismo genera, “como ser alojamiento, comida y traslado, son solventados con fondos del Tesoro Provincial”.

Recordó que este programa “existe hace más de 20 años y se lleva a cabo de manera coordinada y organizada entre varios organismos provinciales”.

“Participa el Ministerio de Educación, el de Gobierno a través de la Policía y las respectivas autorizaciones que los padres deben realizan para que sus hijos viajen, también del Ministerio de Desarrollo Humano, en caso de que se necesite o se requiera alguna asistencia médica”, agregó.

También, “se cuenta con la participación del Poder Legislativo, porque el Vicegobernador los recibe en la casa de los diputados provinciales, fundamentalmente dándoles la bienvenida”.

Informó que los chicos se encuentran alojados en el Albergue Evita y señaló que entre las actividades que realizan se encuentran los recorridos por el Parque Acuático, la Costanera, el Estadio Cincuentenario y una salida al cine.

“El equipo de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria también se encuentra a disposición, principalmente asegurándoles mucha diversión”, aseguró Guardia Mendonca.

“Quiero decirles a los padres que estén tranquilos, que sus hijos están en buenas manos pero, fundamentalmente, que siempre son recibidos con mucho afecto y cariño”, cerró.