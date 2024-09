Villalba aseguró que la factura de REFSA no tiene agregado ningún impuesto y que el usuario sólo paga por la energía consumida

Aclaró que la boleta que emite la distribuidora formoseña de energía es una “factura limpia”, sin agregados ni sobrecargos impositivos

El gerente de REFSA, el ingeniero Benjamín Villalba, resaltó que la factura que emite la distribuidora eléctrica en la provincia de Formosa “no tiene ningún tipo de agregado, de ningún tipo de impuesto, ni provincial ni nacional”, destacando que la misma es de fácil lectura para el usuario, “ya que no posee agregados ni ningún tipo de aditamento o recargo”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el ingeniero Villalba se refirió así al anuncio realizado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien el martes 10 advirtió que los Municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios que envían a los usuarios.

El funcionario nacional señaló que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio.

Al respecto, Villalba dejó en claro que la boleta que emite REFSA a sus usuarios “es una factura limpia, donde solamente se registra el consumo de nuestro usuario y, por supuesto, el IVA, que es un impuesto nacional”.

Indicó que hay otras provincias donde sí aparecen otros rubros, “donde en las facturas de consumo de energía está el alumbrado público, toda la parte de tasas y servicios, etcétera, que en realidad engloba una cantidad de ítems que es muy difícil para el usuario leer o saber qué es lo que está pagando”.

En este sentido, dejó en claro que eso no sucede en Formosa, “porque, como siempre, nuestras facturas fueron analizadas también en el nivel nacional y nuestra factura está limpita, no tiene ningún tipo de aditamento o recargo. En la factura de REFSA no se paga ningún tipo de tributo, nada más que la energía consumida y el IVA”, enfatizó.

El gerente de REFSA Electricidad comentó al respecto desde el Gobierno nacional “nunca nos van a felicitar por esto ni van a decir nada a nuestro favor, ni que tenemos el precio más bajo de la República Argentina y tampoco van a destacar que nuestra factura se lee fácilmente y que no tenemos ningún tipo de impuesto agregado”.

Acerca de este anuncio de Caputo, consideró que a través de este medida el Gobierno nacional “busca escudarse, diciendo que las empresas están metiendo impuestos municipales y si se ‘engorda’ la factura, como decimos nosotros, la gente no puede saber el precio de la energía, entonces culpan de la suba de tarifas a las distintas provincias”.

“Esta es la forma en que están tratando ahora de embarullar todo, porque en realidad, desde el comienzo de esta gestión del presidente Javier Milei, el costo de la energía ya superó los 742%”, reveló.

Para Villalba, la suba permanente de las tarifas “es una cuestión grave, gravísima porque han aumentado tanto los distintos precios, sobre todo de la comida y el combustible, que es otra forma de energía, y en tan poco tiempo que la gente está sintiendo fuertemente los aumentos”.

En este cuadro de situación, alertó que “ahí no termina la cosa, porque nosotros ahora estamos facturando la resolución 82, a partir del 1º de agosto, con un nuevo aumento que va a tener impacto en octubre-noviembre”.

El ingeniero Villalba señaló que la Secretaría de Energía de la Nación adoptó la decisión de aumentar la energía casi un 10% por mes.

En este sentido, indicó que la resolución 234 de este organismo nacional, “que tiene impacto desde el 1º de septiembre, contempla un nuevo aumento avalado por el Presidente de la República, que va a tener impacto en las facturas de diciembre-enero”.

Cortes de luz

Con respecto a cortes de energía que podrían producirse en los meses de altas temperaturas, el gerente de REFSA Electricidad recordó que “nosotros ya fuimos alertando a nuestros clientes que CAMMESA, la Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico, estaba publicando por todos los portales que la generación no va a cubrir la demanda. Son términos técnicos que, en palabras simples, significan que la producción de energía no va a poder cubrir la demanda, que es el consumo de nuestros clientes”.

“El consumo de la gente no va a estar cubierto por la gente que hace la generación, por lo que va a haber cortes de energía, por supuesto –advirtió-. Y ahora salió el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, que es la mano derecha de este señor Caputo, reconociendo que en el verano habrá dificultades en materia energética. Este funcionario nacional remarcó: tenemos restricciones en el sector eléctrico, en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado”.

Citando las expresiones de González, Villalba dijo que “desde Nación ya empiezan a abrir el paraguas como decimos nosotros”, y dejó en claro que “todo esto es consecuencia de la no inversión, porque a ellos no les interesa la gente”.

“Al parar todo tipo de obras públicas, estamos hablando de que se afectan las obras de transmisiones de energía, de la matriz energética, que es una cuestión estratégica en cada nación, pero al Gobierno nacional parece que no le importan este tipo de cuestiones fundamentales como es la energía eléctrica. Entonces, no se hacen inversiones, la obra pública está parada, y aquí van a venir las consecuencias”, concluyó.