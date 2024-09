Se verificó buena atención sanitaria de los internos de la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 5

Los mismos reciben periódicamente los medicamentos necesarios en el caso de enfermedades crónicas, junto a otros que son de uso común, “no constatándose lesiones de ninguna naturaleza que puedan hacer presumir malos tratos, sin que ninguno de ellos haya expresado haber sufrido episodios de violencia, por parte del personal o de otros internos”, verificándose sí, la existencia de demoras en el otorgamiento de turnos para atenciones psicológicas-A principios del corriente mes, familiares de los internos alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de la Ciudad de Clorinda, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo, que los mismos no recibían atenciones médicas, eran golpeados por el personal de la misma y que el edificio se encontraba en situación deplorable y antihigiénica. Ante esta situación, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, dio inmediata intervención al Director Provincial de Política Penitenciaria, Dr. Darío G. Riveros, quien, acompañado de personal de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, se constituyeron en la Unidad Penitenciaria antes citada. Como consecuencia de estas inspecciones, se pudo constatar y verificar luego de entrevistas, entre otras, con la Lic. en Enfermería, Ana Fleytas, -Responsable del Sector de Sanidad-, que los internos reciben periódicamente los medicamentos desde la Dirección General de Unidades Penitenciarias, para los que padecen enfermedades crónicas, junto con otros de uso más común, los cuales son suministrados siempre que exista prescripción médica, añadiéndose que, cualquier situación de salud que no pueda ser abordada en la propia unidad, las personas detenidas son trasladadas al Hospital de la Ciudad de Clorinda. Se advirtió la demora en el otorgamiento de turnos para consultas o prácticas programadas, sobre todo en lo vinculado a atenciones psicológicas. Asimismo, se constató la no existencia de lesiones que puedan hacer presumir maltrato por parte del personal o de otros internos, habiéndose conversado casi con la totalidad de los internos sin que expresen haber sufrido episodios de violencia o maltrato o golpes por parte del personal de la Unidad Penitenciaria, a lo que se le suma la inexistencia de denuncias. En cuanto a las condiciones en general del edificio, la misma es buena, tanto en el sector de alojamiento, como en los sectores comunes y en los sectores de apoyo que se encuentran en la sección seguridad interna. Se verificaron condiciones de higiene muy buenas, sobre todo en el sector de condenados, cuyos sanitarios de cada celda, dejan ver únicamente desgastes en la pintura. Concluyéndose que, el reciente cambio de dirección en dicha Unidad Penitenciaria Provincial, sumada a la realización de registros y requisas, “que trajeron como resultado el secuestro de elementos de tenencia prohibida, pudieron haber generado descontento de algunos internos, quienes, a través de interpósitas personas, habrían realizado publicaciones anónimas por las redes sociales y medios de comunicación”, así como denuncias infundadas.