Militancia territorial y 2.0 en crisis: La realidad se palpa en el territorio

En una Argentina sumida en la crisis, la militancia se convierte en la primera línea de defensa para los más vulnerables. Sin embargo, es crucial distinguir entre la militancia territorial y la militancia 2.0, dos realidades que, aunque complementarias, tienen impactos y desafíos distintos.

La militancia territorial es la que se despliega en el terreno, cara a cara con los vecinos, donde la realidad no se discute, se vive. Aquí, no hay filtros ni pantallas que distorsionen: la pobreza, la necesidad y la desesperación se sienten en cada calle. Es en este ámbito donde los militantes se transforman en pilares de contención, organizando comidas comunitarias, gestionando ayudas sociales, y ofreciendo ese apoyo que solo puede brindar alguien que conoce la realidad de primera mano.

A diferencia de otras provincias, en Formosa, la militancia territorial sigue siendo un bastión inquebrantable. Capacitaciones, apoyos escolares, asesoramientos jurídicos y psicológicos gratis y comedores comunitarios son pruebas vivientes de que aquí, la militancia no solo sobrevive, sino que florece. Los militantes formoseños no solo están presentes; están activos, llevando soluciones concretas a quienes más lo necesitan.

Por otro lado, la militancia 2.0, que se mueve en el vasto mundo digital, tiene el poder de amplificar mensajes y movilizar a miles con un solo clic. Sin embargo, el anonimato y la inmediatez de las redes sociales pueden crear una ilusión de compromiso sin acción. En un país como Argentina, donde la crisis no es virtual sino real, la militancia 2.0 debe recordar que su verdadero valor reside en su capacidad para trasladar la movilización digital al terreno físico, donde la ayuda es tangible.

No hay que perder de vista que, como decía Perón, “la única verdad es la realidad”, y esa realidad se vive en el territorio. La militancia territorial no puede ser sustituida por likes y retweets; es el alma de la acción social. En Formosa, esa verdad se entiende y se vive cada día, donde los militantes no solo escuchan, sino que actúan.

La crisis en Argentina exige una militancia que sepa estar presente, en el territorio y en las redes, pero siempre con un pie en la realidad. Porque al final del día, no se trata de cuántas personas ven un mensaje, sino de cuántas vidas se logran cambiar. Y esa es la verdadera misión de la militancia, hoy más que nunca.