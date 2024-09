La construcción del muro de contención de costas superó el 50% de avance

La obra se realiza con fondos provinciales, aprovechando la bajante del río Paraguay. El muro tendrá una altura final, de seis metros y un frente de 300 metros sobre la Costanera.

Este martes 17 se concretó una nueva etapa del hormigonado de la estructura, que protegerá a la ciudad, en la Costanera “Vuelta Fermoza”, tanto de la acción erosiva del río como de los deslizamientos del suelo, propios de la costa.

Los trabajos son llevados adelante por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en el tramo comprendido entre El Mirador del Galpón “C” hasta la altura aproximada de la calle Fotheringham.

El administrador de la DPV, Javier Caffa, supervisó las tareas de las dos empresas que están ejecutando la obra, manteniendo así “viva la obra pública en la provincia”, consignó.

En declaraciones que formuló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) subrayó la gran cantidad de trabajadores que están empleando ambas firmas y recordó que en el interior se sostienen otras obras, siempre con fondos provinciales.

Sobre la obra en sí, explicó que debe realizarse con el río en bajante, como ocurre hace varios meses, y es imposible aguardar un posible auxilio financiero de Nación, con el riesgo de que el río crezca.

“Ya con este hormigonado que se está ejecutando, vamos a estar a una cota de cinco metros del hidrómetro, lo cual ya nos da una tranquilidad, porque ante cualquier crecida del río, vamos a poder seguir trabajando porque ya vamos a estar a una cota mucho mayor de la habitual crecida del río Paraguay”, expresó.

Dijo que la obra, ejecutada en etapas, tiene un avance superior al 50% y de acuerdo a las estimaciones podría finalizarse a mediados del año 2025. “Permitirá ganar más de 35 metros de terreno al río, que después tendrá un relleno y estará parquizado”, adelantó.

Ratificó Caffa que por decisión del gobernador Gildo Insfrán, la provincia de Formosa ratifica su presencia con políticas públicas que favorezcan el desarrollo. “El Estado tiene que estar presente. Lo vemos en cualquier país del mundo, hasta los países más capitalistas como pueden ser Chile o Estados Unidos, vemos las inversiones que hace el Estado en infraestructura”, ejemplificó.

Insistió en marcar que “el Estado tiene que estar presente con este tipo de obras y no puede haber un crecimiento del país, un desarrollo ni empleo si el Estado no tiene la participación en donde tiene que tener. Esto no es un gasto, es una inversión que está al servicio de la comunidad”, puntualizó.

Asimismo, el ingeniero Gustavo Fleitas, jefe de obra, explicó por su parte que las dos empresas emplean unas 50 personas en forma diaria. “Llevamos tres años en obra, salimos de la parte de fundaciones a principios del año pasado, y ahora continuando con los trabajos, aprovechando la bajante”, señaló tras explicar que a mediados del año 2025 se llegaría a la altura total, de seis metros de altura.

Añadió que “garantizamos que con la altura que tenemos de trabajo actualmente, estamos por encima de los niveles de crecida promedio, de lo que se daría a fin de año”.