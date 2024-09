Investigador formoseño en revista internacional

Científico formoseño forma parte una extensa lista internacional de investigadores que participaron de una investigación de alcance mundial, cuyos resultados fueron publicados por The New England Journal of Medicine (NEJIM).

Se trata del endocrinólogo Juan Patricio Nogueira, quien aparece en los primeros lugares del apéndice que integran cincuenta y dos científicos de distintos países, entre los que se encuentran Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Croacia, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, México, Omán, Nueva Zelanda, Polonia, Serbia, Singapur, España, Turquía y Estados Unidos.

Recientemente, este equipo internacional público el estudio “Palisade” con una nueva medicación como es el Plozasiran reduciendo los niveles de TG y la pancreatitis en quilomicronemia familiar.

Este trabajo novedoso ha mostrado reducir un setenta por ciento los niveles de triglicéridos y reducir la pancreatitis en pacientes con quilomicronemia familiar. El único centro de argentina que participó en Argentina fue el instituto Modelo de Gastroenterología de la ciudad de Formosa, con el aporte destacado del doctor Nogueira como investigador principal.

El New England Journal of Medicine (NEJM) es la revista médica y sitio web líder en el mundo, con un impacto de 176 puntos, el más alto para las publicaciones científicas. Lleva publicándose continuamente desde hace más de 200 años, ofreciendo investigación de alta calidad y revisada por pares y contenido clínico interactivo a médicos, educadores, investigadores y la comunidad médica mundial.

NEJM lidera la publicación de informes de investigación clínica influyentes y muy citados, constituyéndose en la revista global de varias especialidades en la categoría de medicina general.

Mini-bio

Juan Patricio Nogueira es Doctor en Medicina, especialista en Endocrinología, Diabetes y Metabolismo por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. Actualmente, es Investigador Adjunto del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa, donde se desempeña como profesor asociado. Es miembro de la Red Iberoamericana de hipercolesterolemia Familiar, Doctor en Ciencias en Nutrición Humana por la Aix-Marseille University, Université de la Méditerranée, siendo sus temas de especialidad: Relación fenotipo – genotipo y espectro de variantes genéticas en pacientes con Hipertrigliceridemia Severa en la población argentina

Recientemente, estuvo formándose en la técnica de Clamp en el Departamento de Hígado graso y Diabetes, dependiente del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Universidad de Florida (USA), bajo la dirección del Profesor Keneth Cusi.

Actualmente, se desempeña como Secretario General de Ciencia y Tecnología de la UNaF y Presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN).