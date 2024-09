Insfrán: “Tenemos que defender los intereses de todos, porque es la Nación misma la que está en peligro”

Al dejar inaugurada la obra educativa 1505 de su gestión, en el barrio Eva Perón de la Capital, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, enfatizó que ante el difícil contexto que atraviesa el país, “debemos tener la valentía de estar cada vez más unidos, más organizados y más solidarios, independientemente de los partidos políticos a los que pertenezcamos”.

“En el Modelo Formoseño, cada formoseño, viva donde viva, tiene que tener el derecho de realizarse en su propia tierra y aquí, en su propio barrio”, comenzó resaltando el mandatario, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y prosiguió: “Nos llena de orgullo” esta nueva infraestructura escolar concretada, poniendo de resalto que “esto no se hace solo, sino con un equipo y acompañados de todo un pueblo, que hace mucho tiempo viene acompañando y seguramente seguirá haciendo si es que continuamos cumpliendo con nuestras premisas”.

En ese sentido, manifestó que si bien “hoy estamos acá todos contentos, porque estamos inaugurando una ampliación de 1150 metros cuadrados cubiertos en este establecimiento, no nos podemos abstraer de lo que está ocurriendo a nivel nacional cuando hay un Gobierno que ignora totalmente a las provincias y al federalismo”.

“Estamos viviendo un momento donde el centralismo está en su máxima expresión, donde se ataca a la ciencia y la tecnología, al Conicet y a instituciones que han dado Premios Nobel en nuestro país, como también a la industria nacional”, lamentó.

Recordó aquí las palabras del presidente Javier Milei, quien aseguró que ama ser un topo dentro del Estado que trabaja para destruirlo, y preguntó “si los argentinos, ¿tan pacíficamente podemos permitir que esto ocurra?”.

“¿Qué pensarán de nosotros nuestros héroes que nos han dado con sangre nuestra independencia? ¿Qué somos todos unos imbéciles?”, interpeló y llamó a “tener la valentía de estar cada vez más unidos, más organizados y más solidarios, independientemente de los partidos políticos a los que pertenezcamos”.

Sobre ello, recalcó que “hoy tenemos que defender los intereses de todos, porque es la Nación misma la que está en peligro”, ya que “estamos en camino a perder nuestra propia independencia”, advirtió.

“¿Cómo todas las provincias unidas no vamos a poder defender a nuestra Nación?”, aseveró, en atención a que “cada vez nos están alejando más de nuestros vecinos, de ese anhelo que tenía (José de) San Martín y Simón Bolívar de la Patria grande”.

Y señaló que “lo hacen con discursos disruptivos, ofensivos, con lenguajes provocadores y no adecuados para el lugar que se ocupa”, en alusión a los modos comunicativos violentos y brutales del actual Presidente. “Esto nos debe preocupar a todos, sin distinción”, afirmó.

Realidad formoseña

En total contraste, “esa realidad no es la que estamos viviendo en Formosa”, enunció el Gobernador, al acentuar que la provincia sostiene con fondos propios los programas eliminados por la Nación. “Si el Gobierno provincial no se hubiese hecho cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el ítem Conectividad y la extensión horaria, ¿qué pasaba con los docentes? Estarían cobrando menos porque es un recorte de salarios. Y en Formosa eso no ocurre porque hemos tomado la decisión de enfrentarlo nosotros con recursos del Tesoro provincial”, significó.

Y remarcó que lo mismo sucede con el servicio nutricional, que “también es un problema gravísimo en este momento, porque como se puede ver en los medios de comunicación, hoy hay padres que se acuestan a dormir sin comer para que puedan comer sus hijos”.

“Sabemos también cómo ha avanzado la pobreza en los jóvenes y los niños, donde los padres no pueden sustentar lo mínimo y necesario. Esa es la situación que estamos viviendo en la Argentina, por más que se hagan mensajes grandilocuentes y todo un circo para presentar un presupuesto y en definitiva no se sabe qué se presentó”, fustigó.

Mentiras nacionales

“Solo se dice que las provincias tenemos que hacer un esfuerzo de un ahorro de 60 mil millones de dólares. Y al día siguiente hubo una reunión vía Zoom con los gobernadores que no he presenciado porque, según dijeron en los medios de comunicación, soy rebelde. Eso no es cierto, sí que soy rebelde, pero en este caso fue una mentira (que no quiso participar), porque este Gobernador, en su Secretaría, en Ceremonial y en todos lados en los que he preguntado no hemos recibido una notificación. Entonces, ¿cómo me voy a incorporar a un Zoom? Yo no puedo adivinar las claves para poder ingresar”, aclaró.

Y aquí, tajante, dejó en claro: “Siempre dije que voy a hablar con quien sea, me voy a sentar a discutir con quien sea para defender los intereses de los formoseños”.

Como ejemplo de ello, indicó que este jueves 19, en la ciudad correntina de Bella Vista, junto a sus pares de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Misiones, firmaron el “Tratado de Integración de la Región Litoral”, que tiene por objetivo unificar estrategias conjuntas entre las provincias, con una mirada federal.

Tras manifestar que “el Norte Grande sigue vivito y coleando”, explicó la importancia de este acuerdo: “en la Región Litoral se trata un tema fundamental, que es la Hidrovía Paraná-Paraguay, somos de distintos partidos y nos pusimos de acuerdo para defender el federalismo”.

Recordó que durante la gestión del presidente Alberto Fernández “se ha conformado la comisión de todos los gobernadores de las provincias lindantes a la Hidrovía porque había que licitar nuevamente el dragado, el mantenimiento y todas esas cuestiones que se hacen para que puedan salir nuestras riquezas por el río Paraná y así llegar al mar”. Sin embargo, con la llegada de Milei a la Presidencia, dejó sin efecto a esa comisión a través de un decreto “y nos sacó literalmente de la cancha”, reprobó contundente.

“Ahora es ‘manos libres’, el que quiera venir que venga, y seguramente no va a ser ninguna empresa nacional”, rechazó, a la vez que condenó: “Formosa no puede cargar nada porque si lo hace tiene el tratamiento de un país extranjero. Tenemos que hacer la misma documentación de un estado extranjero para poder enviar un cargamento”.

De manera que, en este complicado contexto de la Argentina, “a todas estas cosas hay que darles un tratamiento efectivo” y “trabajar para ver qué se puede hacer”. “Es importante ponernos de acuerdo para pelear por lo más importante que es el federalismo”, concluyó.