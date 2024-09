En el Senado, la oposición rechazó el DNU que otorga fondos reservados a la SIDE

El gobierno nacional sufrió la segunda derrota legislativa de la jornada, esta madrugada en el Senado, con el rechazo del DNU que restablecía los fondos reservados para la SIDE por cien mil millones de pesos. El jefe del interbloque opositor de Unión por la Patria, José Mayans, reclamó que el Poder Ejecutivo expliqué adónde fueron destinados los 81 mil millones de pesos que ya gastó el organismo de Inteligencia desde que se firmó el referido decreto.

“Si hablan de transparencia, no pueden venir a acá y decir que van a gastar 81 mil millones de pesos sin rendición alguna”, disparó el formoseño, al cierre del debate. Tras indicar que “de los 103 mil millones de pesos (que otorgaba el DNU para la SIDE como gastos reservados) ya se gastaron 81 mil millones en quince días”, e insistió en que el gobierno explique “a quién le dieron esa plata, qué hicieron con esa plata”.

En ese sentido, acotó que el oficialismo siempre se excusa y plantea que “no hay fondos para los jubilados, no hay fondos para la educación, ni tampoco hay fondos para las provincias”. A la vez, se pronunció para que los funcionarios de las áreas de Seguridad y Defensa vayan a la comisión de bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia del Congreso a dar explicaciones acerca del gasto acelerado de los fondos en cuestión.

Mayans recordó que su bancada se negó a participar de una sesión secreta del Cuerpo de espaldas al pueblo argentino, tal como proponía el oficialismo, y sostuvo que se trató de “una maniobra de dilación” para que el DNU siguiera vigente. Este es el primer Decreto de Necesidad y Urgencia que el Congreso rechaza en su historia. Y fue la segunda mala noticia para la Casa Rosada de la jornada (la primera fue la sanción del nuevo financiamiento universitario).

En otro orden de cosas, el senador peronista advirtió que “acá, se dice no hay plata, y eso tampoco es cierto, porque se recaudaron 80 mil millones de dólares desde el primero de enero. Pero a las provincias fueron tan sólo 24 mil millones y el resto fue a la Nación”. Así, rechazó la forma en que el gobierno viene manejando los recursos del Estado. De acuerdo a los estudios de la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde que asumió la nueva administración, hubo una baja general considerable de las partidas para atender por ejemplo los subsidios, las transferencias a las provincias y a las universidades, señaló.

A la vez, se refirió a la represión desatada ayer contra los manifestantes que se expresaron ante el Congreso contra la aceptación por parte de la Cámara Baja del veto presidencial a la nueva formula previsional. Dijo que el gobierno no escuchó “a los jubilados, que no tienen para comer, que no tienen para los medicamentos”. “Es terrible lo que pasó ahí enfrente”, reflexionó el jefe parlamentario y apuntó que las fuerzas de seguridad la emprendieron contra “personas indefensas, hasta niños y gente que está minusválida”.

Más adelante expresó que “la economía del país, en materia de precios, está desquiciada” y reseñó que la Argentina tiene “el combustible, la energía y los alimentos” más caros de la región. Señaló que se desbarató todo el sistema y que sólo existe “una libertad absoluta de los precios”, que asfixian a las grandes mayorías populares, con una pobreza que llega al 57 por ciento de la población.

Mayans expresó tener pocas expectativas respecto al presupuesto 2025, que el presidente Javier Milei anunció presentará el domingo ante Diputados. Y apuntó que pronto se conocerá si se tratará de una estimación de gastos y recursos a favor o en contra de la población. “Pronto vamos a ver si la Argentina tiene un Estado que busca el bienestar del pueblo, y no el sufrimiento y el sacrificio del pueblo argentino”, sentenció