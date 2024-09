En el Día Internacional de las Personas Mayores, el Gobierno de Formosa reafirma su compromiso con los derechos de los adultos mayores

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1° de octubre, el Ministerio de la Comunidad, a través de su Dirección de Adultos Mayores, refuerza la importancia de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de este grupo etario, contribuyendo a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Este día no solo es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan, sino también para destacar las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial, destinadas a mejorar su calidad de vida.

Roxana Núñez, directora de Adultos Mayores, subrayó la necesidad de promover un trato digno y respetuoso hacia los adultos mayores, enfatizando que “las políticas públicas del Modelo Formoseño, no solo se centran en su bienestar, sino que también respetan sus derechos y reconocen su valioso rol en la sociedad”.

“El buen trato hacia nuestros adultos mayores es una de las principales políticas de nuestro Gobierno, que busca garantizar su derecho al cuidado y su plena autonomía”, afirmó.

En este sentido, la directora destacó que estas políticas se reflejan en las Residencias de Adultos Mayores, que dependen del Ministerio de la Comunidad, las cuales brindan una atención integral centrada en la persona. Este enfoque garantiza que los residentes reciban los cuidados necesarios en un ambiente que respeta su dignidad y autonomía.

Además, Núñez resaltó la importancia de fomentar un envejecimiento activo y saludable. “Nuestras políticas apuntan a promover la actividad física, los hábitos saludables y la participación activa en la comunidad. Esto lo hacemos tanto en las residencias como en los espacios de Encuentro de la Comunidad Organizada y en las Casas de la Solidaridad que están distribuidas en toda la provincia. Estos son lugares de contención, recreación y, sobre todo, espacios donde los adultos mayores se sienten parte de la comunidad, lo que contribuye significativamente a su bienestar”, explicó.

Uno de los ejemplos más recientes de esta participación activa fue la destacada intervención de los adultos mayores en los Juegos Evita Formoseños para la tercera edad. Según Núñez, “este tipo de iniciativas muestran la importancia de que las personas mayores se sientan parte activa de nuestra sociedad, y son prueba del compromiso del Estado provincial en brindarles espacios de integración”.

Sin embargo, no todo es motivo de celebración. La directora fue enfática al abordar la violencia y el maltrato que aún sufren muchos adultos mayores. “El maltrato hacia las personas mayores sigue siendo invisibilizado. En muchas ocasiones, no se reconocen como violencia situaciones que, en realidad, lo son”, subrayó Núñez, señalando que el maltrato psicológico es una forma de violencia que, aunque no deja marcas visibles, impacta profundamente en el bienestar de nuestros mayores.

En este contexto, también dirigió críticas a las políticas nacionales que, lejos de proteger, vulneran los derechos de los adultos mayores, afectando su salud física, psicológica y emocional, y privándolos de una vejez digna. “No podemos ignorar la violencia estructural que sufren nuestros mayores a causa de medidas perjudiciales que les impiden acceder a una vida plena y satisfactoria. Es fundamental que la sociedad comprenda que cualquier decisión que margine o deteriore la calidad de vida de las personas mayores constituye una forma de violencia”, concluyó.

El Gobierno de Formosa, a través de acciones y políticas, continúa apostando por una provincia inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas, especialmente de quienes han dedicado su vida al desarrollo de la sociedad y merecen, en su vejez, todo el reconocimiento y apoyo necesario para vivir con dignidad.

Reflexión

Roxana Núñez anunció que este martes 1 de octubre, la Dirección de Adultos Mayores celebrará esta fecha especial junto a los residentes en la Residencia para Adultos Mayores "Evita". A lo largo del mes, se realizarán diversas actividades, tanto en las residencias como en la comunidad, especialmente diseñadas para promover la sensibilización y concientización, invitando a la sociedad a reflexionar sobre la importancia del buen trato hacia las personas mayores.

“El buen trato se manifiesta en lo simple y cotidiano, en cualquier espacio donde interactuamos con las personas mayores. Eso es precisamente lo que queremos visibilizar y dialogar con la comunidad ese día”, concluyó.