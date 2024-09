Diputados y Senadores de Unión por la Patria contra el DNU 846/2024: “No vamos a reconocer como válido ningún tipo de reestructuración de deuda hecho con este DNU”

Seguidamente, resaltó: “Nosotros vamos a rechazar de forma inmediata este DNU, no vamos a reconocer la deuda canjeada en estas condiciones, que violan los principios fundamentales de la Constitución Nacional, el republicanismo y la autonomía de los poderes”.



Esta tarde, diputados/as y senadores/as Nacionales de Unión por la Patria se manifestaron en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 846/2024, que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a realizar canjes de deuda pública sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y eludiendo - una vez más - las facultades constitucionales del Congreso de la Nación. “No vamos a reconocer como válido ningún tipo de reestructuración de deuda hecho con este DNU, por fuera del Congreso y por fuera de lo que establece la Ley de Administración Financiera”, manifestaron.Durante la conferencia de prensa, el jefe de Bloque en diputados de UP Germán Martínez explicó las implicancias que tiene y detalló: “Se meten con facultades del Congreso: la renegociación de deuda es materia legislativa. No puede el Poder Ejecutivo por DNU cambiar las reglas de juego (art. 65 de la ley 24.156) a la hora de ofrecer canjes de deuda y hacerlo sin las pautas que el Congreso fije”, al tiempo que expresó: “Si quieren flexibilizar las condiciones para realizar un canje, es porque Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger están pensado en un canje de deuda lesivo para los intereses nacionales”.“Todos estos elementos nocivos para la economía nacional son la consecuencia de la aplicación de un ajuste brutal sobre la vida de los 47 millones de argentinos y argentinas, como así también del retorno de la centralidad de la cuestión de la deuda en la economía nacional”, explicó Martínez en otro tramo de su exposición.“El supuesto déficit cero siempre viene con la cuestión de la deuda detrás. Pasó en el 2001: con De la Rúa, Cavallo y Sturzenegger; Pasó en 2018: con Macri, Caputo y Sturzenegger; y está pasando ahora: con Milei, Caputo y Sturzenegger. Los mismos personajes, las mismas recetas”, aseveró.Por su parte, el jefe de bloque de Senadores de UP, José Mayans manifestó: “Queremos denunciar este intento de modificar por DNU la Ley de Administración Financiera. No vamos a reconocer ningún canje de deuda que se haga en este marco por DNU, evadiendo las facultades del Congreso de la Nación”.“Acá lo que está en juego es un modelo de Patria o de Anti Patria. El gobierno actual aumentó en ocho meses la deuda pública en 81 mil millones de dólares. Además, no sabemos en qué se está utilizando el dinero de los argentinos. Es de una profunda gravedad lo que están haciendo con la deuda, y sus maniobras constituyen un robo a cara descubierta en la Argentina”, resaltó el senador Nacional.