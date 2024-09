Con la tradicional maratón, la FeCES inicia los festejos por el Mes del Estudiante

Como todos los años, la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Formosa (FeCES) desarrollará una serie de actividades para celebrar el Mes del Estudiante.

En contacto con AGENFOR, la presidenta de la FeCES, la alumna Paula Palacios Helbling, expresó que este martes 10, desde las 14 horas en la Constanera capitalina Vuelta Fermoza, se desarrollará la tradicional Maratón Estudiantil.

Indicó que esta será la primera actividad “con algo nuevo, ya que este año le sumamos la carrera de postas”. Además, informó que “para la maratón los alumnos estarán agrupados en dos categorías: Sub 14 (2010 – 2011 y 2012) y Sub 18 (2009-2008-2007-2006), pertenecerán a la misma institución educativa; en cuanto la carrera de posta será mixta, el equipo deberá integrarse por cuatro alumnos: dos femeninos y dos masculinos, que no hayan corrido la maratón”.

Por su parte, Diego García, secretario de Salud Mental, indicó que este martes es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, “es por eso que también convocamos a esta actividad a la Dirección Provincial de Salud Mental y al SeTIC, quienes tendrán un stand informativo, acercando a cada joven las herramientas que brinda el Gobierno provincial, los canales de ayuda y escucha para la prevención del suicidio y la promoción de proyectos de vida”.

A su turno, el vicepresidente de la FeCES, Lautaro Espinoza, expresó que este jueves 12, desde las 14 horas, se desarrollará en el Anfiteatro de la Juventud el tradicional Telematch. “Estimamos que más de 5000 estudiantes estarán disfrutando de este evento, donde además de las competencias deportivas, también contaremos con show de Dj en vivo, en esta oportunidad, estará Seba Fernández y la animación de Winchi Romero”, detalló.

Y agregó que en toda la competencia se contará con la colaboración de la Coordinación de Educación Física y estudiantes del Profesorado en Educación Física.

También, Gonzalo Correa, secretario de Asuntos Educativos, contó que el 16 de septiembre es una fecha muy importante para los estudiantes secundarios, ya que ese día se conmemora el Día Nacional por los derechos del Estudiante Secundarios, por lo cual, “nosotros desarrollaremos una jornada de reflexión y lo haremos en el Camping Municipal de El Colorado. Allí compartiremos con estudiantes de diferentes localidades, será una jornada donde daremos un fuerte respaldo y defensa a la educación pública”, resaltó.

Por último, Constanza Siguel, secretaria de prensa contó que la fiesta de los estudiantes y la elección de la representante se desarrollarán el 19 de septiembre en el Anfiteatro de la Juventud, donde “contaremos con bandas locales como así también con diferentes Djs de renombre”.

Remarcó además que “la participante debe ser alumna regular de un establecimiento educativo de Educación Secundaria de gestión estatal o privada y deberá tener como mínimo 14 años y como máximo 19 años cumplidos. Además, deberá tener conocimientos sobre la historia, cultura y turismo de Formosa. Su nivel de conocimiento influirá en la decisión del jurado”.

Finalizó remarcando que “las candidatas que residen en la ciudad capital deben realizar la inscripción en la oficina de la COES – FeCES, sito en Monoblock B Planta Baja; y para quienes residan en el interior, lo podrán hacer vía mensaje mediante la aplicación de mensajería WhatsApp solicitando el número al director o directora de la institución”.