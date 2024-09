Aprueban demanda de tarifa regional diferenciada para usuarios residenciales y asociaciones sin fines de lucro del Norte Grande

Reitera -ADPRA- al Ministerio de Economía, Secretaria de Energía de Nación y TRANSNEA, la urgente adopción de medidas, para Restablecer la Interconexión de Energía Eléctrica Guarambaré (Paraguay) – Clorinda (Argentina), “máxime ante los anuncios del Jefe de Gabinete Guillermo Francos y del Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quienes anticiparon que existirán cortes programados de energía eléctrica”. Gialluca denunció, falta de gestión del Estado Nacional y rechazó los aumentos irrazonables en las tarifas, exigiendo se hagan cargo, de algo que se les había anticipado desde hace meses-Defensores del Pueblo de todo el País nucleados en -ADPRA-, apoyaron y aprobaron por unanimidad, las propuestas presentadas por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, junto al Dr. Bernardo Voloj, Defensor del Pueblo de Chaco, “quienes solicitaron que la Secretaria de Energía, junto al Ministerio de Economía de Nación, implementen una -Tarifa Regional Diferenciada de Energía Eléctrica-, que alcance a los usuarios que residen en el NEA y NOA, planteando, además, la reducción de un 30% en los costos de todos los Cuadros Tarifarios establecidos por el ENRE y que el beneficio se extienda hasta un 50% cuando los usuarios sean titulares de: 1) Asignaciones por Embarazo. 2) Pensiones No Contributivas que no superen los 4 salarios mínimos. 3) Monotributistas. 4) Jubilaciones, Pensiones y Trabajadores Universales en Relación de Dependencia, todos con ingresos que no superen iguales valores. 5) Electrodependientes. 6) Veteranos de la Guerra de Malvinas. 7) Entidades de bien público sin fines de lucro. En esta misma línea, se aprobó, “solicitar a las Autoridades del Congreso de la Nación y a la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda, trate y apruebe el Proyecto de Ley presentado por la Diputada Nacional de Salta, Pamela Calleti, el cual, busca, se establezca hasta el 31 de diciembre del año 2031, la vigencia de una Tarifa Diferencial que alcance a todas las Provincias del Norte Grande”. Dada la gran franja de usuarios en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que viven en el Interior del País y que se encuentran con graves dificultades para pagar las facturas de energía debido a sus altos costos, originados en los tarifazos energéticos autorizados desde el Gobierno Nacional, se sumó a esta propuesta, la Defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a cargo del Dr. Jorge A. Henn y del Lic. Gabriel Savino. En el Tercer Plenario de la Asociación, también el Ombudsman por Formosa, demandó que se Reitere a la Secretaria de Energía de Nación, al Ministerio de Economía y a la Empresa de Transporte TRANSNEA, realicen todas las gestiones administrativas y/o acciones materiales conducentes, al Restablecimiento de la Interconexión Eléctrica en 220 Kv entre las Ciudades de Guarambaré – Paraguay y Clorinda República Argentina, con la cual, se beneficiará a más de 14 millones de usuarios; “denunciando el Funcionario Provincial, que las obras necesarias para el restablecimiento de la referida interconexión, llegaron incluso a licitarse en el 2023, pero el actual Gobierno Nacional, dejó sin efecto el citado proyecto y con ello, la posibilidad de que el Servicio Energético Nacional sea aliviado con la energía en alta tensión que provenía del Paraguay”. Gialluca afirmó que, este último punto es relevante, máxime cuando el Gobierno de Javier Milei, “implementa un plan de contingencias con interrupciones programadas y un plus para los altos consumos que alcanzará a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica, significando esto, que los usuarios residenciales y comerciales se quedarán sin servicios, en los meses en que existe mayor demanda, por las altas temperaturas”, siendo este un punto que debe ser resuelto por el Estado Nacional y sin trasladarle responsabilidad alguna a la sociedad que cumple con sus obligaciones.