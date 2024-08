Svartz aclaró los indicadores publicados por la UCA: “Tomaron a todos los aglomerados del país y como referencia utilizaron las canastas básicas alimentarias del GBA”

El contador Julio Svartz, director de Estadística, Censos y Documentación de la provincia de Formosa, se refirió a los datos publicados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), respecto a las tasas de indigencia y pobreza en las provincias argentinas.

Explicó que “este cálculo lo hicieron para el primer trimestre”, en tanto que “nosotros, como organismo, trabajamos coordinadamente con el INDEC, y sabemos que los indicadores de pobreza e indigencia oficiales se publican de forma semestral”.

De este modo, indicó que “recién los tendremos, con los análisis y metodologías aplicadas, en la primera quincena de septiembre, correspondientes a los primeros seis meses del año 2024”.

Por otro lado, expuso que “con relación al cálculo que han hecho ellos (UCA) tenemos que pensar que tomaron a todos los aglomerados del país y como referencia utilizaron las canastas básicas alimentarias del Gran Buenos Aires (GBA)”.

“Ahí hay otra diferencia, porque cuando se hace el cálculo que toma el INDEC, se utilizan canastas regionales; y para cada región hay una composición de la canasta y una valorización”, señaló.

Sin embargo, reconoció que “no estamos ajenos a la situación compleja del país, que se encuentra en una recesión feroz y un proceso de inflación”.

Marcó que “tenemos una estanflación que genera que la situación de las familias sea difícil”, recordando que “no hay que olvidarse que, la primera decisión política que tomó el presidente Javier Milei, fue una brutal devaluación del 120% del peso argentino y eso provocó una pérdida de más del 20% del salario real de todos los argentinos”.

Asimismo, subrayó que “la medición de la pobreza e indigencia siempre se toman por ingresos total familiar y por persona”, lamentando que “como punto de partida, los valores son negativos desde ese diciembre donde los argentinos hemos perdido el poder adquisitivo ferozmente”.

Svartz, precisó que “cuando hay un proceso inflacionario siempre hay suba de precios”, y aclaró que “no es que bajen los precios y por eso tenemos menos inflación, sino que lo que está ocurriendo es que mes a mes se desacelera esa suba, pero sigue subiendo”.

Añadió que, “la estanflación es la suma del estancamiento, es decir de la recesión que se está viviendo y lo estamos viendo desde diciembre hasta hoy, donde la economía se ha frenado bruscamente”.

Y al concluir, mencionó que “hay una perspectiva de que este año la economía no va a despegar ni crecer”, insistiendo en que “por más que el valor de la inflación de julio sea un número bajo, no quiere decir que no siga, sino que los precios están aumentando en distintas proporciones”.