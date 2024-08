Sigue en marcha la construcción de la planta “Fermosa Biosiderúrgica”

Instalada en el predio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la provincia, la obra de la planta “Fermosa Biosiderúrgica” continúa marchando a paso firme, tras recibir equipamiento desde Brasil. Se espera que la construcción civil finalice en el segundo semestre de 2025, con la puesta en marcha del alto horno.

Este proyecto de inversión, valorado en 65 millones de dólares, tiene el potencial de generar exportaciones o sustituir importaciones por un valor estimado de 155 millones de dólares anuales.

Además, se prevé la creación de aproximadamente 3000 puestos de trabajo, directos e indirectos, todos con mano de obra local, tanto en la construcción civil como en el montaje mecánico. Esto es especialmente relevante en el contexto nacional actual de recesión económica, donde los despidos y cierres de empresas son cada vez más frecuentes.

“El Polo Científico y Tecnológico, entre sus concepciones, tiene la radicación de empresas de base tecnológica y una de ellas es la que está actualmente en obra, la biosiderúgica que va a producir arrabio verde”, subrayó en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Camilo Orrabalis.

Hizo notar que “lo importante es que, como insumo para la fabricación para el arrabio verde, que es hierro líquido, se va a utilizar carbón que se va a obtener de la leña de vinal”.

Y prosiguió: “Todo eso hace que vayamos a tener toda una cadena productiva, desde la extracción de leña y los parques para la obtención de carbón, que luego va a llegar al Polo, a las instalaciones de la biosiderúrgica, para emprender su proceso productivo en la fabricación de arrabio”.

En ese sentido, recordó que el gobernador Gildo Insfrán, en el retorno del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, el pasado 10 de agosto en la EPEP N° 365 del barrio capitalino Virgen del Rosario, “ha mencionado el impacto que va a generar la biosiderúrgica en cuanto a mano de obra, a la cadena productiva y a dinamizar la economía, sobre todo, la zona central de la provincia, que es donde tenemos la mayor población de vinales”.

Consignó que “actualmente, la biosiderúrgica está avanzando, en proceso de construcción del alto horno, armando las plataformas para los intercambiadores de calor, los ventiladores, al igual que los terraplenes para albergar los silos donde se van a almacenar tanto el mineral de hierro, la piedra caliza y el carbón vegetal que va a llegar hasta el Polo”.

Y agregó que “según un informe de la empresa Modulax, tienen previsto finalizar la industria biosiderúrgica para agosto del año 2025, lo cual implica también tener toda la logística para la extracción de la leña, la fabricación de carbón y su transporte, como del mineral, hasta el Polo”.

“Una construcción especial”

Cabe señalar que, en el marco del OPNGT, el mandatario formoseño rubricó el acta de llamado a licitación para la construcción y ampliación de la red de desagües pluviales para la repavimentación de la calle Martín Rodríguez del barrio Villa del Rosario, en la ciudad de Formosa, obra que consiste en la construcción del sistema de drenaje pluvial de la mencionada arteria y calles aledañas.

En ese sentido, el gobernador Insfrán la calificó de “importantísima”, por cuanto se trata de “una obra hidráulica para resolver el problema que tienen en los días de lluvia” los vecinos, marcando que además “va a ser una pavimentación especial conjuntamente con la Nicolás Avellaneda, porque por la Napoleón Uriburu, altura Arturo Frondizi, tiene que tener una construcción especial por el peso de los camiones que hoy llegan hasta Unitán, pero muy pronto va a llegar el elemento importante para la producción de arrabio, que es el mineral de hierro”.

“Va a llegar por la Hidrovía desde Brasil a nuestro puerto y desde allí se va a tener que transportar hasta el Polo Científico, donde se está construyendo la biosiderúrgica”, explicó.

Puso de relieve que “eso va a tener que ser transportado por estas arterias: la Napoleón Uriburu, la Martín Rodríguez, pasando para subir al acceso, y cuando viene con el arrabio, que se va a exportar en su totalidad, se tienen que producir 90 mil toneladas de carbón anuales que van a permitir una fuente de trabajo para 3000 formoseños en el interior”, enfatizó. “Y vamos a poder usar algo que hoy es una plaga para el campo formoseño, que es el vinal. Ya están trabajando los técnicos en donde se van ubicar los distintos hornos para generar esa producción”, acotó.

“¿Por qué el vinal? Se hizo un estudio y se encontró que la madera del vinal es la que más calorías produce –precisó-. Y seguramente alguno va a querer pensar en hacer un bosque de vinal porque va a traer ingresos y yo estoy seguro de que va a ser así, ya que hoy tenemos, con un manejo sustentable, los vinalares suficientes para poder manejar la perpetuidad. De cualquier manera, la ciencia avanza y por biogenética seguramente se va a encontrar un vinal con el que se pueda hacer una forestación en esos lugares”.

Detalles

Asimismo, el administrador general de la Dirección Provincial (DPV), el ingeniero Javier Caffa, puntualizó que “esta calle Martín Rodríguez va a vincular estas avenidas con un paquete estructural ya adecuado a estos camiones que van a circular y aparte, en esta primera etapa, que hemos anunciado el llamado a licitación, se va a ampliar y construir la red de desagües pluviales en un sector importante del barrio Villa del Rosario, que va a permitir drenar toda esa zona hacia el descargador de fondo que tenemos en el barrio San Juan Bautista”.

Por último, reprobó contundente que “en la actualidad no contamos con el acompañamiento de la Nación para la ejecución de estas grandes obras”, no obstante, “sí tenemos un presupuesto que dispone la provincia, el Gobierno provincial, para la realización de estas obras que puede financiar el Tesoro Provincial”, de manera que “nuestro desarrollo no se detiene, el Modelo sigue avanzando”, destacó.