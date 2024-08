Se solicitaron informes y antecedentes por los altos precios de la RTO en Formosa

La Instancia surgió luego de quejas y reclamos por parte de propietarios de vehículos que deben afrontar importantes sumas de dinero, para tener la RTO al día, a lo que se le sumó las variaciones marcadas de costos existentes según las empresas y la provincia donde operen las mismas, aclarándose desde el Organismo de la Constitución que, “se llevarán adelante las gestiones necesarias, para junto a las Autoridades Nacionales y las diversas Cámaras, se impongan precios razonables y legítimos”-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó a la -Cámara de Talleres de Revisión Técnica del Norte Argentino- a la cual pertenece la Empresa Interfor S.R.L. que presta sus servicios en nuestra provincia, informen cuáles son los parámetros y cuantificaciones que tienen en cuenta actualmente, para fijar los valores de la RTO, “frente a las quejas y reclamos de los titulares de vehículos por sus altos costos que deben abonar al realizar la misma”. En idéntico sentido, se requirieron antecedentes a la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte Dirección Ejecutiva a cargo del Lic. Gabriel Simiele y a la CNRT encabezada por su Director Ejecutivo Edgar Pérez. El Funcionario Provincial, explicó que, “son llamativas las variaciones en los valores que imponen las empresas por un mismo trabajo, lo que hace que, en la Provincia de Santiago del Estero, una RTO para un vehículo cueste en la actualidad $24.000 y para una camioneta $34.000, en Salta $35.000 para un vehículo y $45.000 para una camioneta, en Santa Fe $37.000 tanto para vehículos, como para camionetas y si la misma se dedica al transporte de carga el monto asciende a $63.000, en tanto, la Empresa Carro’s S.A. de la Provincia del Chaco ha fijado la RTO en $46.000 para los vehículos y $57.000 para las camionetas”. Añadió que, durante el actual mes de agosto del corriente año, los precios son los siguientes: * Automóviles de Uso Particular (UP) $46.000,00; * Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $57.000,00; * Pick Up y/o Utilitario de Carga $82.000,00; * Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $150.000,00; * Camión N3 2 Ejes $150.000,00; * Camión N3 3 Ejes $150.000,00; * Camión N3 4 Ejes $150.000,00; * Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $150.000,00; * Acoplado o Semi de 4 Ejes $150.000,00; * Minibús $120.000,00; * Ómnibus de 2 Ejes $156.000,00; * Ómnibus de 3 Ejes $156.000,00; * Ómnibus de 4 Ejes $156.000,00; * Ómnibus Urbano $130.000,00; * Taxis/ Remises $46.000,00. Gialluca, señaló también que en este año 2024, “el color de las obleas entregadas es naranja y que la vigencia de la RTO” depende en el caso; en los vehículos de uso particular, la antigüedad de los mismos es de: 0 km a 2 años se encuentran eximidos; de 2 años a 7 años de antigüedad la vigencia es por 2 (dos) años; los mayores de 7 años de antigüedad, la misma es por tan solo 1 (un) año. En el caso de los Transporte de carga: de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 20 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 20 años de antigüedad la vigencia es por 6 (seis) meses. Para los Transporte de pasajeros (remises y taxis): de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 8 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 8 años de antigüedad su vigencia es de 6 (seis) meses. Por otra parte, se dio a conocer que Interfor se encuentra trabajando de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 horas y los sábados mediodía en sus nuevas instalaciones de Av. Pte. Illia Nº 6025 -Barrio 16 de julio, atendiendo por orden de llegada, aceptándose efectivo, débito o transferencia. En cuanto al Taller Móvil de la Empresa citada, se encuentra el mismo prestando servicio en la Ciudad de Clorinda en el predio del Polideportivo Municipal ubicado en la Colectora de la Ruta Nacional Nº 11, existiendo el cel: 370 4553165 para consultas.