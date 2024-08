“A Toda Costa 2024” ya tiene fecha confirmada y vuelve con su escenario mayor en el playón municipal

El gran evento cultural, deportivo y turístico “A toda Costa” que es organizado por la Municipalidad de la ciudad de Formosa con un éxito sostenido en el tiempo, confirmó la fecha y tal cual se comunicará en sus redes sociales, se realizará los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre y este año vuelve al playón municipal donde se montará el escenario mayor y las actividades que se desarrollarán en la toda la extensión del paseo ferroviario.

Así lo confirmó el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Dr. Rodrigo Portocarrero quien tras participar de la primer reunión general de organización, informó oficialmente la fecha en que se realizará el ya tradicional evento, que se ha convertido en un clásico tanto para los vecinos y vecinas de la ciudad, como para los turistas, deportistas y feriantes que eligen Formosa, para participar de este espectáculo y de las distintas competencias deportivas.

“Como ya lo habrán visto en nuestras redes sociales, `A Toda Costa 2024’ se realizará el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre de este año. Pero la novedad – resaltó - es que volvemos al playón municipal después de un buen tiempo, ya que necesitamos ampliar las posibilidades de trabajo y de oportunidades para mucha gente que hoy apuesta al emprendimiento, a la gastronomía y sin dudas desde la gestión del intendente Jorfe Jofré se trabaja y se hace un esfuerzo para dar oportunidades a los emprendedores en este momento económico difícil que se vive en el país”, manifestó Portocarrero.

“Estamos trabajando para poder darle a esta edición una magnitud como se le venía dando a las anteriores ediciones, ya que también se harán competencias deportivos que llamarán la atención de muchas personas, lo que va a generar que venga mucha gente de afuera y de diferentes provincias de la Argentina. La idea es que, como dice el intendente Jofré, la gente pueda trabajar mediante estas actividades, y que también se pueda generar esta potenciación del turismo”, resaltó.

Respecto a las actividades deportivas que engalanaran el evento, adelantó que entre muchas otras se pondrá disfrutar de la disciplina “New Com”, que es vóley adaptado para las personas de la tercera edad. “Será el primer regional de New Com de la zona, donde esperamos contar con la participación de más de 9 provincias argentinas”.

Adelantó asimismo Portocarrero que “se viene una edición con muchas sorpresas, principalmente en lo cultural, vamos a montar dos escenarios, el del playón municipal y el del paseo de las aves, pero fundamentalmente, este gran evento va a ser posible gracias a una premisa; la auto sustentabilidad, siempre pregona el intendente Jofré. Esto no se puede hacer de otra forma que no sea con el acompañamiento del sector privado, no hay otra forma de realizar un evento de esta magnitud”.