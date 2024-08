Rodríguez remarcó que el mosquito Aedes Aegypti trasmite el dengue y otras tres enfermedades más

Por ese motivo, insistió en que se debe evitar que la mosquita ponga los huevos que “tienen la característica de resistir o de permanecer vivos casi un año”La doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología de la provincia de Formosa, insistió en que la lucha contra el dengue “es una tarea de 50 y 50” en la cual “un 50% le corresponde a la función pública del Gobierno y el otro 50% al ciudadano”; e indicó que el invierno “no es la época habitual para que el mosquito ande volando”.Por un lado, refirió que dentro de ese 50% que le corresponde al Gobierno de cada lugar o localidad, “se incluye no sólo salud, sino también Municipalidad, educación, en nuestro caso, la Policía, Dirección Provincial de Vialidad, o sea, es una tarea realmente multidisciplinaria en la que hay que trabajar en forma conjunta, clarificando estrategias para poder llegar a la situación que hoy tenemos”.Esto producto de que también hay una “decisión política de atacar con todo al mosquito”, por lo que remarcó que “siempre el mejor slogan es ‘sin criaderos nos hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue’ y otras tres enfermedades más, que son chikungunya, zika y fiebre amarilla, las cuales también las transmite el mosquito Aedes Aegypti”; y el que, “por nuestra ubicación geográfica, son las provincias del NEA y NOA, las más afectadas”.En otro tramo de sus declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Rodríguez señaló que “la mayor actividad del mosquito se da en otras temperaturas y no en estas de frío que estamos teniendo”.Y puntualizó en que el ciclo de vida del mosquito tiene varios estadios, en el que “el último es el mosquito adulto al que combatimos con la fumigación”, pero entonces, “qué pasa con los otros estadios que empiezan con el huevo, sigue con la larva, la pupa y, por último, el adulto que es cuando ya puede volar”.Mientras que en el caso de los huevos, explicó que estos “los pone la mosquita en realidad y lo tiene que hacer en un recipiente de paredes rígidas, como primera medida, y ese recipiente además tiene que tener agua para que continúe el ciclo”.Esto significa que “no sirve de nada matar al mosquito adulto, si no limpio el patio y libero aquellos recipientes o me deshago de ellos porque no los uso”, ya que “son apropiados para que la mosquita ponga ahí sus huevos y, al tomar el contacto con el agua, ese huevo se va a transformar en larva”, reiteró.Y añadió, sobre el mismo tema, que a esa larva también la puedo atacar con el larvicida que se entrega cada vez que la brigada sanitaria visita el domicilio del vecino, junto con el repelente, ambos en forma gratuita.Por último, trajo a colación que “el huevo del mosquito tiene la característica de resistir o de permanecer vivo casi un año, aún en condiciones de altas temperaturas de estar expuesto al sol o con humedad, de manera que cuando ese recipiente se carga con agua, ya sea de lluvia, el huevo comienza su ciclo y así vamos a tener mosquitos adultos”.