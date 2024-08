Procrear II: Solicitan al MInisterio de Economía libere fondos sin demoras ante suspensión de desembolsos

La Comisión Directiva de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), solicitó formalmente al Secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton, que depende del Ministerio de Economía, la urgente intervención respecto a la situación crítica que enfrentan más de 4.200 familias beneficiarias del Programa Procrear II en todo el país. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente II, junto a todos sus pares, expresó que, desde la adjudicación de los créditos Procrear II, otorgados originalmente para facilitar la construcción de viviendas, miles de familias han visto suspendidos los desembolsos prometidos, generando una red de deudas y obligaciones imprevistas. La falta de desembolsos ha forzado a los beneficiarios a hipotecar sus propiedades y endeudarse, dejándolos en una situación financiera insostenible y sin posibilidad de acceder a nuevos créditos. Los principales Problemas Identificados son: *Suspensión de Desembolsos: Beneficiarios de todo el país, quienes cumplieron con los requisitos y presentaron la documentación necesaria, no han recibido los fondos prometidos para continuar con la construcción de sus viviendas. *Endeudamiento y Pérdidas Económicas: Las familias han tenido que utilizar sus ahorros y endeudarse para mantener el avance de las obras, generando una carga financiera insostenible. *Falta de Respuestas y Transparencia: Los beneficiarios han realizado innumerables reclamos sin obtener respuestas claras ni soluciones concretas, incrementando la incertidumbre y la angustia. *Cobros Inapropiados: El Banco Hipotecario continúa realizando débitos automáticos por servicios no utilizados debido a la falta de desembolsos, afectando negativamente las cuentas sueldo de los beneficiarios. *Imposibilidad de Acceder a Otros Créditos: Las hipotecas firmadas impiden a los beneficiarios acceder a otros créditos hipotecarios, limitando aún más sus opciones para avanzar con la construcción de sus viviendas. *Problemas de Seguridad: Las construcciones incompletas están siendo vandalizadas y robadas, generando mayor preocupación y pérdidas económicas para las familias afectadas. Ante los mismos, ADPRA solicitó a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía los siguientes puntos: *Priorice la Resolución de esta Problemática: Realizando los desembolsos pendientes de manera inmediata para que las familias beneficiarias puedan completar la construcción de sus viviendas. *Coordine con la Secretaría de Hacienda y el Banco Hipotecario: Para asegurar que los fondos destinados al Programa Procrear II sean liberados sin más demoras. *Establezca un Canal de Comunicación Eficaz: Para que los beneficiarios reciban información clara y actualizada sobre el estado de sus desembolsos y las acciones que se están tomando para resolver la situación. *Revierta las Hipotecas Impuestas: Considerando que estas no estaban en las bases y condiciones originales del programa y han generado una carga adicional injusta para los beneficiarios. *Garantice la Transparencia y Rendición de Cuentas: En la gestión de los fondos fiduciarios para evitar futuros problemas similares.