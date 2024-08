Prestigiosa profesional formoseña que trabaja en España visitó al intendente Jofré

Mar Masulli, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Robótica y Automatización, visitó en la mañana de este lunes al intendente Jorge Jofré, con quien dialogó amenamente sobre su trabajo en el área y los futuros proyectos en los que está trabajando.

Masulli es formoseña, pero reside en España, donde cofundó BitMetrics, una start-up de depp-tech especializada en inteligencia artificial, visión artificial y robótica. Es de destacar además que fue elegida como una de las 10 mujeres que están definiendo el futuro de la robótica a nivel global.

Del encuentro participaron, además, la directora de la Administración de Ingresos Municipales, C.P.N Giovanna Díaz Roig y la coordinadora del área de Medio Ambiente y Transición Energética, Dra. Laura Díaz Roig.

Tras el encuentro la empresaria comentó que su primer trabajo fue IBM: “En aquel momento era como hablar de Google, y a partir de ahí siempre estuve vinculada al sector tecnológico. Después de haber fundado otras empresas tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito de la inteligencia artificial y con mi socio, quien es doctor en matemática, decidimos fundar una empresa que, mediante la inteligencia artificial, la visión artificial y la robótica contribuyese a automatizar procesos. Nuestro trabajo está dirigido al sector más industrial y para el sector intralingüístico. Son tareas repetitivas de bajo valor que las generaciones actuales ya no quieren hacer, y ese tipo de acciones que son necesarias, pero no tienen talento disponible es a donde nosotros apuntamos, es decir, automatizarlas”, comentó Masulli.

“La robótica y la inteligencia artificial hoy en día están en etapa de formación, lo que si podemos hacer es que mediante estas tecnologías se puedan realizar aquellos trabajos que son peligrosos o que producen desgate en las personas. Ese tipo de acciones repetitivas son las que apuntamos resolver, que ya no las realice una persona si no la tecnología. La inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad de generar cosas nuevas, sino que simplemente realiza un análisis estadístico con todos los datos que tienen a disposición”, explicó.

“En mi familia tenemos ejemplos de mujeres que se han dedicado a la ciencia, que han sido muy fuertes y luchadoras, con ganas de salir adelante y eso a nivel personal. A nivel profesional, cada vez más mujeres están ocupando posiciones de liderazgo y de contribución relevante en la tecnología. Es muy importante que las mujeres científicas y su lucha tengan visibilidad para que las niñas que se están planteando qué salida laboral puedan tener, que vean que en la tecnología existe un lugar apasionante y que pueden decidir de qué lado quieren estar; si quieren ser usuarias o si quieren ser las que definan como va a ser el futuro”, añadió.

“Lo que más me gusta de mi trabajo -siguió- es el poder de crear, que uno imagina como una posibilidad, luego de trabajar e investigar se puede dar solución a un problema real, es lo que más me gusta, la posibilidad de contribuir creando”.

Expresó que “lo que se viene según mi opinión es la colaboración humano-robot, en donde estemos acostumbrados cada vez más a que determinados trabajos los va a hacer un robot en el mismo entorno en el que estamos nosotros y va a ser la persona la lidera el proceso siendo asistida por dicho robot, y no al revés”.

“Si tuviera que dar un consejo a todas a aquellas personas que les interese este campo les recomiendo arrancar con las matemáticas. Si dominamos el concepto matemático podemos hacer todo lo que viene después. Al final un algoritmo es una ecuación, una fórmula que hace que un proceso funcione mejor, así que chicos…estudien matemáticas”, concluyó.