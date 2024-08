La Secretaría de la Mujer trabaja en la perspectiva de género en el ámbito rural

A través de una serie de conversatorios que iniciaron en Laguna Naineck y se replicarán en otras localidades del interior provincial, la Secretaría de la Mujer de Formosa trabaja en la perspectiva de género y el rol de la mujer en el ámbito de la ruralidad.

Al respecto, las licenciadas en Psicología, Antonela Romero y Fiamma Juárez, integrantes del equipo interdisciplinario de la cartera de género provincial, explicaron que esta propuesta nació a demanda del municipio de Naineck y, también, se concretó en El Colorado.

Próximamente planean realizar esta actividad, además, en la ciudad capital.

“Si bien sabemos que se han conquistado derechos, se produjeron muchos avances en género pero el lugar de la mujer en el ámbito rural sigue siendo invisibilizado. Entonces se propone un conversatorio que está orientado a la comunidad en general, desarrollado por profesionales del equipo técnico de la Secretaría”, indicó Romero.

En ese marco, consideró que este contexto “nos convoca a los profesionales de la salud mental a estar a la altura” ya que “estamos atravesando tiempos de arrasamiento subjetivo y desmantelamientos de nuestros derechos en materia de género”.

“Y en este punto lo llevamos al ámbito rural que, como dije antes, si bien hay muchos estudios realizados está bastante invisibilizado, hoy en día sabemos que el sujeto agrario aún es considerado como el varón, no se reconoce a las mujeres como productoras o al menos es escaso. Entonces la finalidad que tiene este conversatorio es trabajar la igualad de género y pensar las políticas públicas desde una perspectiva de género”, argumentó.

Asimismo, la profesional expuso que la brecha salarial entre varones productores y mujeres productoras es “abismal” y que aún se dan situaciones de “créditos o títulos de las tierras” que se entregan a nombre del hombre “cuando en realidad tal vez es la mujer la que está al frente de determinadas producciones”.

“Un poco esta temática intenta visibilizar algo de esto que, si bien aclaramos, no es que no se trabaja o no hay políticas orientadas a eso en la provincia pero sí es un eje invisibilizado”, aclaró.

Por su parte, Juárez, profundizó en que se entiende a la “mujer rural” como aquellas que “residen en zonas rurales y realizan actividades que impactan con el desarrollo y la productividad rural”.

“En argentina el 50% de la población rural está representada por mujeres que realizan un montón de actividades como labrar la tierra, cuidar animales, plantar semillas, tamberas, agricultoras, ganaderas, artesanas, técnicas, amas de casa, profesionales. Entonces estos espacios son para también darle la importancia y destacar este rol tan significativo de la mujer rural”, resaltó.

De esta manera, coincidió con su colega en que el sujeto agrario “sigue siendo identificado con lo masculino” mientras que “la labor de la mujer no es considerado como una actividad productiva, sino como una ayuda al varón que es el que está frente a la producción, cuando en realidad muchas veces no es así, es una labor”.

Por último, las licenciadas pusieron en valor los espacios descentralizados de los que participa la Secretaría de la Mujer como, por ejemplo, los Espacios ECO “como fruto de la articulación con el Ministerio de la Comunidad”.

“Vamos a las actividades territoriales, barrios, plazas para tener más contacto con los vecinos y acercarle las herramientas de la Secretaría”, aseveró Juárez.

En ese marco, recordaron a la comunidad que el organismo se encuentra presente en el Espacio ECO del barrio Lote 111 y Juan Domingo Perón, “todos los miércoles, cada 15 días, donde se cuenta con el asesoramiento legal y asistencia psicológica”.

Además, pueden acceder a los diversos servicios que brinda en su sede del barrio centro ubicado en España N°735, de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde.